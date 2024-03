Regras e ferramentas de prevenção, desde vacinas até monoclonais

A circular sobre medidas de prevenção e imunização foi publicada desde então Vírus sincicial respiratórioFoi assinado pelo Diretor Geral de Prevenção da Saúde do Ministério da Saúde, Francesco Vaia. Este vírus é “transmitido rapidamente” e “causa epidemias anuais durante o outono e inverno”, segundo a circular vista pela Adenchronos Health e dirigida aos departamentos regionais de saúde e instituições competentes.

Vírus sincicial, circular do Ministério

o Vírus sincicial respiratórioA circular continua que “a principal causa de bronquiolite e subsequente hospitalização em crianças menores de um ano de idade, infecções respiratórias agudas e bronquite é a asma/asma em crianças, adolescentes e adultos jovens, e exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). em adultos e idosos.” Idade e pneumonia intersticial com síndrome do desconforto respiratório agudo em idosos, especialmente se houver doenças concomitantes (pulmão crônico, coração crônico, cerebrovascular, rim crônico e outras condições que afetam a imunidade).

Atualmente, “não existem opções terapêuticas específicas para tratar formas graves de doenças do trato respiratório inferior, tanto em recém-nascidos como em adultos, limitando-se a tratamentos sintomáticos e medidas de suporte (hidratação e oxigenação)”. No que diz respeito à prevenção, “o ECDC recomenda – as notas circulares – algumas medidas de proteção individual, válidas para a maioria dos vírus respiratórios e úteis para reduzir a transmissão do vírus: evitar contacto próximo com pessoas doentes; lavar as mãos frequentemente; evitar tocar nas mãos com o olhos, nariz ou boca, e seguir a higiene respiratória.” “Boa etiqueta para tosse.”

Na frente da prevenção, “além das medidas não farmacológicas, também estão disponíveis hoje vacinas e anticorpos monoclonais. Dois anticorpos monoclonais estão atualmente licenciados em Itália, o palivizumab (Synagis) destinado a partos prematuros e bebés de alto risco e o nirsevimab (Beyfortus)”. .” “ Destinada a bebés e crianças pequenas durante a primeira época de VSR e duas vacinas, incluindo uma vacina recombinante com adjuvante, destinada a adultos (Arexvy), e uma vacina bivalente, destinada a adultos e mulheres grávidas (Abrysvo).

