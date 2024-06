“Política científica e gestão das malformações vasculares” · IlMetapontino.it · O principal são as notícias

Em Potenza, evento de formação intitulado “Política Científica e Gestão de Anomalias Vasculares”: palestrantes famosos de toda a Itália para incentivar o diagnóstico precoce e o melhor tratamento

Potenza – Uma iniciativa de atualização sobre anomalias vasculares, para incentivar o diagnóstico precoce e o melhor tratamento por parte dos profissionais do sistema de saúde, foi organizada pela Fundação Alessandra Bisceglia ViVa Ale ETS em colaboração com a Asp de Basilicata. O evento intitulado “Política Científica e Gestão das Malformações Vasculares” teve lugar no sábado, 15 de junho, em Potenza, na sala de formação “Médicos Brilhantes” do Sindicato dos Cirurgiões e Dentistas de Potenza. A sala repleta de profissionais e muitas intervenções de grande profundidade e valor científico marcaram um dia importante para o sistema de saúde lucano. Figuras proeminentes no mundo da saúde de toda a Itália participaram nesta iniciativa, que garantiu aos membros participantes 6 módulos de formação, incluindo Giacomo Colletti, especialista em cirurgia maxilofacial e professor associado do Hospital Universitário de Modena e Rosario Francesco Grasso, Chefe do Departamento de Intervenção Cirurgia. A Unidade de Radiologia do Campus Bio-Médico de Roma, com a qual a Fundação tem “honra em colaborar”. As saudações institucionais foram proferidas, entre outros, pelo Diretor Geral da Autoridade Sanitária Local de Potenza, Antonello Maraldo, pelo Presidente da Ordem dos Médicos de Potenza, Rocco Paterno, pela Presidente da Associação de Psicólogos de Basilicata, Luisa Langoni, pela Presidente da Sociedade Italiana de Pediatria, Eustacio Lapacchiana, e da Secretária do Conselho do Grêmio de Fisioterapeutas de Basilicata, Claudia Pignatari.

“Há 15 anos, o compromisso da Fundação ViVa Ale na saga dos pacientes com malformações vasculares, há 15 anos – enfatizou Raffaella Restaino, Chefe de Relações Institucionais da Fundação Alessandra Bisceglia – é enfrentar as dificuldades oferecendo gratuitamente consultas e apoio médico, assistência psicológica e social, orientação, em atividades de diagnóstico avançado e tratamento cirúrgico, junto de estruturas do Sistema Nacional de Saúde ou de especialistas com quem tenhamos celebrado acordos ou colaborações específicas, tendo em conta, ao mesmo tempo, as necessidades. necessidades da família; fornecer informações corretas sobre centros de diagnóstico e tratamento (bem como sobre doenças e outras doenças raras) e direitos aplicáveis.” “É um momento científico importante – disse o Diretor Geral da ASP Basilicata, Antonello Maraldo – porque leva nossos médicos a terem mais informação e uma formação melhor e mais relevante na facilitação de caminhos diagnósticos e terapêuticos. A conferência de hoje fortalece a relação colaborativa entre a Saúde Local. Autoridade de Potenza e Fundação ViVa Ale “. O curso foi desenvolvido em três secções, e foi moderado pelo Presidente da Comissão Científica da Fundação Alessandra Bisciglia, Cosmoferrocchio Di Stefano e pelo Director de Saúde da ASP, Luigi D’angola.

“As malformações vasculares, que afetam gravemente o sistema vascular – disse o professor Di Stefano – infelizmente muitas vezes não são reconhecidas a tempo. O verdadeiro problema é que quando isso acontece, e quando o problema é de alguma forma reconhecido, o paciente Ele não sabe para onde ir. .Daí as famosas viagens de esperança e as muitas dificuldades. Nosso objetivo é explicar aos pacientes que existem locais no sistema nacional de saúde onde o tratamento pode ser recebido sem incorrer em despesas insustentáveis.

“A conferência de hoje – destacada pelo Diretor Dangola – aborda um tema muito delicado, o das malformações e anomalias vasculares. Um tema que também preocupa muito as empresas de saúde locais. Na verdade, além de cuidar do paciente no hospital para tratamento, é necessário. considerar a reabilitação pós-intervenção e a reintegração psicossocial, também pelas consequências estéticas da doença.”