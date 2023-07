Pikmin 4: Shigeru Miyamoto se pergunta por que a série não está vendendo tão bem quanto outras da Nintendo

perguntas do professor

Pikmin 4 terá mais sucesso do que os capítulos anteriores?

Miyamoto espera que Pikmin 4 mude as coisas e consiga vender bem. Segundo ele, é a diferença que faz a diferença dificuldade percebida dos títulos da série, que também será uma das chaves da identidade do jogo. Se for removido, os jogadores sentirão que não estão lidando com Pikmin.

Miyamoto: “Houve três jogos na série até agora, de Pikmin a Pikmin 3, e pessoalmente sempre me perguntei: ‘Por que as vendas não explodiram, mesmo sendo tão divertidos de jogar?’” Por que as pessoas acham isso tão difícil? ”

Eu entendo que as pessoas acham mais difícil porque você pode morrer. Mas acho que a força da série está em sua relação com a mortalidade. Se algo é irreversível, você precisa encontrar uma maneira de evitar que coisas indesejadas aconteçam. Para tentar evitar que os Pikmin morram, você precisa praticar “Dandori”. Para mim, é isso que torna este jogo tão único. Acho que as pessoas acham a mecânica de Pikmin desafiadora por dois motivos: os controles e a profundidade do jogo Jogar. Passei muito tempo pensando em como apresentar esses aspectos como “interessantes” em vez de “desafiadores”.

Temos discutido como gostaríamos que o maior número possível de pessoas jogasse Pikmin 4, mas se você ainda não conhece o núcleo de Pikmin o suficiente, não podemos corresponder às expectativas daqueles que gostaram da série. até agora. O primeiro jogo tinha um desafio mais profundo, enquanto o segundo era mais expansivo em termos de conteúdo, e com Pikmin 3 voltamos a algo parecido com o primeiro. Mas depois de pensar sobre isso, percebi que poderíamos fazer as duas coisas. podemos manter Profundidade É a jogabilidade que torna Pikmin tão divertido, ao mesmo tempo em que fornece suporte funcional para lidar com os desafios relacionados aos controles. “