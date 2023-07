Xbox e Activision estão negociando uma extensão [Agg.]

Atualização 15.00: Parece oficial. Microsoft e Activision-Blizzard concordaram em estender o acordo de fusão em outubro.

Como mencionei A beiraNo entanto, as duas empresas concordaram em estender seu contrato enquanto aguardam o resultado das negociações com os reguladores do Reino Unido. Ambos os lados terão agora até 18 de outubro para finalizar o acordo, tendo perdido o prazo original de ontem, 18 de julho.

“A recente decisão nos Estados Unidos e as aprovações em 40 países confirmam que o acordo é bom para a competição, para os jogadores e para o futuro do esporte.”tuitou Lulu Cheng Meservey, CEO da Activision-Blizzard e vice-presidente executivo de assuntos corporativos.

“Devido às aprovações regulatórias globais e à confiança das empresas de que a CMA agora entende que existem remédios disponíveis para resolver suas preocupações no Reino Unido, os conselhos da Activision Blizzard e da Microsoft autorizaram as empresas a não rescindir o contrato até 18 de outubro. ”.

Os termos do acordo incluem Aumento da taxa de liquidaçãoE paga à Activision-Blizzard de US$ 3,0 bilhões a US$ 3,5 bilhões se o acordo for fechado após 29 de agosto de 2023. US$ 4,5 bilhões Após 15 de setembro de 2023.

A notícia original:

Como muitos fãs já devem saber, a data de encerramento do acordo é entre Xbox e Activision Blizzard Foi inicialmente marcado para 18 de julho, mas as complicações decorrentes das paradas da FTC e CMA inevitavelmente causaram desacelerando Difícil de prever.

No entanto, após a vitória conquistada contra a FTC e a consequente “trégua” com a CMA, fechar o acordo parece agora estar a um passo, ainda que necessário. Um pouco de paciência.

De fato, a Microsoft parece ter escolhido mais uma vez o caminho da diplomacia, e o escolheu Aguarde a última luz verde pela British Antitrust Authority antes da conclusão do negócio, a fim de desfazer definitivamente todas as caixas relativas ao monopólio do Xbox Game Pass Ultimate em jogos em nuvem (você pode encontrar na Amazônia).

Verifica-se assim a hipótese que prevíamos nos últimos dias: o confinamento será inevitavelmente adiado e poderá terminar Apenas em várias semanas.

Diante dessa hipótese, conforme afirmado Reuters (rua extensão VGC), embora não seja tecnicamente necessário, parece ser A Microsoft está pressionando para negociar uma extensão do acordo Vinculado com a Activision.

Essa estratégia deve ajudar Para garantir que todas as condições atuais sejam atendidassem que nenhuma das partes envolvidas decida retirar-se ou renegociar os termos do acordo — ou impedir que outras editoras, por mais remota que seja, tentem entrar em negociações.

Se for encontrado um acordo para estender o acordo, Microsoft e Activision podem esperar sem mais pressão Possível sinal verde da Autoridade de Mercado de Capitais, com o encerramento definitivo do que agora são apenas onerosas negociações.

Para satisfazer o CMA, o Xbox e a Activision estarão dispostos a fazer um pequeno sacrifício pelo setor de jogos em nuvem do Reino Unido. No entanto, pode ser necessário esperar até o final de agosto para ver se essa proposta será aceita.