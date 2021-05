Pesados ​​mercados de ações europeus, tecnologia de esmagamento de impacto Nasdaq

Grande tendência para … Bolsas de Valores EuropéiasEnquanto isso, a venda de tecnologia pesada que despencou o índice Nasdaq continuou na véspera de hoje e levou a uma queda de 3% no Nikkei em Tóquio. Ruim FTSE MIB Da Piazza Affari, que na segunda-feira subiu para picos de fevereiro de 2020 para 24.800, mas as quedas também estão relacionadas a Dax 30 Em frankfurt CAC 40 Em Paris, o Ftse 100 em Londres eIBEX 35 Madrid eAEX Em Amsterdã.

Os mercados voltaram a se preocupar com as pressões inflacionárias decorrentes dos recentes aumentos nos preços das commodities. As preocupações levaram a uma rotação das compras noturnas com vendas de estoques de tecnologia e um retorno aos ciclos cíclicos. O foco estará nos dados de inflação dos EUA com vencimento amanhã, o que pode dar um sinal aos mercados.

A maior parte do Ftse Eb está em vermelho, Diasorin nas costas

As vendas são generalizadas para estoques em Milão e apenas alguns estoques permanecem à tona, começando com Banco BpmE a Finecobanke Terna. Entre os piores que existe DiasurinE a CNH Industrial e Tenares. Entre bancos, UniCredit Em destaque, após anunciar o início de uma recompra de 178 milhões e após subir 5,2% na véspera do próximo trimestre. Relatórios trimestrais de acompanhamento de empresas de poupança administradas. Fora da lista de preços principal, Sr Acelera depois de segunda-feira, com os mercados fechados, e anuncia o lançamento de uma OPA por 12,3% do capital a 0,51 € por ação.

carregando…

Spread na região de 115 pontos

Tendência de alta É distribuído entre BTp e Bund. A diferença de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos (Isin IT0005422891) e o mesmo vencimento alemão é indicada em 115 pontos base, parcialmente acima dos 114 pontos na véspera. O aumento no rendimento de referência de 10 anos da BTp é ainda mais significativo, que está em 0,96% no início, de 0,93% no fechamento de sexta-feira.

READ Diga adeus aos insetos e aos odores desagradáveis ​​graças a esta poderosa planta tradicional que logo florescerá e perfumará sua casa e jardim. Taxa de câmbio EUR / USD carregando…

O dólar ainda está fraco e o petróleo está caindo

Nos demais mercados, é importante destacar que o dólar ainda está fraco diante de uma possível alta nas taxas de juros norte-americanas acima do esperado. O euro está sendo negociado a $ 1,2135 (de $ 1,2167 no fechamento anterior). USD / JPY para 108,91 (de 108,73), USD / JPY para 132,177 (de 132,25). O petróleo caiu 0,8%, já que o petróleo Brent caiu em julho para $ 67,8 o barril e o West Texas Intermediate em junho a $ 64,39 o barril, apesar do ataque cibernético que levou ao fechamento de um gasoduto nos Estados Unidos.

O jingle de Tóquio afundou devido às vendas de tecnologia

A Bolsa de Valores de Tóquio fechou em forte, devido às vendas de ações de alta tecnologia, que foram afetadas pelo colapso do Nasdaq e temores de um ressurgimento de infecções da Covid-19 no país. Ao final da sessão, o Nikkei caía 3,1%, registrando 28.608,59 pontos. O índice Topix mais amplo também caiu, alcançando a posição final com 1.905,75 pontos, queda de 2,38% em relação ao fechamento anterior.