Pela primeira vez, a SpaceX colocou quatro astronautas em órbita em uma nave espacial já usada

Pela primeira vez, a empresa espacial privada SpaceX colocou um astronauta e três astronautas em órbita com a cápsula Crew Dragon que já havia usado em um lançamento anterior. Os quatro astronautas estão agora a caminho de Estação Espacial Internacional, Para o qual pousarão na madrugada de sábado, 24 de abril.

3 .. 2 .. 1 .. e comece! Endeavour decola novamente. Quatro astronautas de três países na Crew-2, agora a caminho do Estado Solitário @ Estação Espacial: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK – NASA (@ NASA) 23 de abril de 2021

A bordo do Dragon Crew estão Shane Kimbro da NASA, Megan MacArthur, Akihiko Hoshid do Japão e Thomas Pesquet da França da Agência Espacial Europeia. O lançamento ocorreu às 11h49 (horário italiano) de Cabo Canaveral, Flórida: além do Crew Dragon já em uso no lançamento anterior, o míssil que impulsionou a cápsula em órbita, o Falcon 9, já havia sido usado em outros lançamentos orbitais.

A SpaceX, de propriedade do bilionário Elon Musk, ao longo dos anos aperfeiçoou os sistemas para usar a maioria de seus foguetes várias vezes, a fim de reduzir drasticamente os custos de lançamento de satélites em órbita e agora para os astronautas.

SpaceX Já existe há um tempo Monopólio de viagens para a Estação Espacial Internacional do território dos EUA (outras partidas do Cazaquistão são feitas graças ao Soyuz da Agência Espacial Russa). Na verdade, a NASA contratou a Boeing para produzir um sistema substituto, mas a empresa teve vários problemas para desenvolvê-lo e encontrou um defeito em seus testes de drones no ano passado, como impossibilitar o acoplamento de sua cápsula Starliner à Estação Espacial Internacional. A Boeing está trabalhando no problema, mas levará meses antes que possam retomar o processo de aprovação de sua espaçonave.