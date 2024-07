Ozempic pode se tornar uma “ameaça existencial à indústria alimentícia”: produtos especiais para quem toma o remédio emagrecedor chegam aos supermercados

Parece que a corrida pelos medicamentos à base de semaglutida, como o famoso medicamento Ozempic, não enfrentou reveses e agora as grandes empresas globais do setor alimentar pretendem tirar partido disso. Esses medicamentos foram criados para tratar o diabetes e obtiveram sucesso – de forma muito controversa – como produtos de emagrecimento também na esteira da publicidade […]

A corrida às drogas depende Semaglutida Como o infame Ozimbeque Parece que não conhece contratempos e agora as grandes empresas internacionais do sector alimentar pretendem beneficiar disso. Criados para tratar o diabetes, esses medicamentos tiveram sucesso controverso também como produtos de emagrecimento, após declarações de celebridades e influenciadores que afirmavam usá-los para perder peso. Agora é sua vez Especialidade em nutrição tentar Explorando esse fenômeno.

A Nestlé, em particular, planeja começar a vender sua linha de alimentos este ano Atividades vitaisQue reúne 12 refeições congeladas em porções controladas, ricas em proteínas e fibras – segundo o que a empresa anunciou – e que serão explicitamente destinadas “para“Apetite dos consumidores de medicamentos para emagrecer”. O fabricante do KitKat venderá o suplemento de crescimento capilar sob a marca Bounty e comprimidos eletrolíticos com sabor de morango e limão para quem deseja melhorar seu regime de exercícios, bem como… Peptídeos de colágeno Para aumentar a elasticidade da pele e evitar o aspecto encovado conhecido como “rosto olímpico”. Também fornecerá consultas com especialistas em nutrição. Como informou a Bloomberg, este não seria um caso único. A empresa de saúde Abbott já oferecerá shakes nutricionais voltados para consumidores que perdem peso, enquanto… Marcas Conagrao fabricante de Macarrão enlatado O chef Boyardee disse em uma conferência em fevereiro que vendeu mais produtos que atendem às necessidades de quem toma medicamentos para perder peso.

A marca de vitaminas e suplementos nutricionais GNC, por sua vez, decidiu adicionar 2,3 mil lojas nos Estados Unidos Nova seção especialmente dedicada Para pessoas que tomam este tipo de medicamento para perder peso. Francês Danone Em vez disso, ele afirma ter visto um aumento na demanda por… iogurte Alta porcentagem de proteína E menos calorias nos Estados Unidos, o que ele atribui em parte à nova mania do tratamento da obesidade. Então o espaço nas prateleiras é um Bebidas de vitaminas e proteínas. De acordo com um estudo do JP Morgan de novembro de 2023, o número total de usuários de GLP-1 poderá chegar a 30 milhões até 2030. A penetração crescente do Ozempic e de medicamentos similares nos hábitos alimentares dos consumidores pode agravar o problema. Representa uma “ameaça existencial para a indústria alimentar”. Marion Nestle, professora emérita de nutrição, estudos alimentares e saúde pública na Universidade de Nova York, disse em entrevista ao O jornal New York Times janeiro anterior. É evidente que as grandes empresas de nutrição não têm intenção de esperar de braços cruzados por esse momento.