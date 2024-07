UniSi retorna, “Ciência em 4D”: o tema principal é energia

No dia 8 de julho começa a oitava escola residencial de verão “Ciência em 4D”, organizada pela Universidade de Siena e este ano dedicada ao tema energia. A escola acontecerá de 8 a 12 de julho no Complexo Educacional San Niccolò, na Via Roma 56 em Siena.

A Universidade, no âmbito das atividades interdisciplinares desenvolvidas para o “Plano de Graduação de Siena”, e em colaboração com a Secção de Siena da Associação para a Fiscalidade do Ensino (AIF), organiza este evento dedicado a professores e auditores (professores em formação ou não qualificados ).

A iniciativa visa criar procedimentos educacionais inovadores que aproximem os alunos das carreiras científicas e tecnológicas. A escola destina-se a todos os professores de ciências do primeiro e segundo níveis do ensino secundário com qualificação em disciplinas científicas.

A edição de 2024 é ministrada presencialmente, com possibilidade de acompanhamento online de seminários em modo síncrono e assíncrono. Contará também com a presença de ouvintes, que poderão acompanhar os seminários através de transmissão em direto e aceder à plataforma de e-learning com gravações. Será emitido um certificado de participação a todos os participantes.

Informações podem ser solicitadas à professora Vera Montalbano, que coordena o grupo interdisciplinar do PLS Sienese: [email protected].

Também está publicado no site: www.dsfta.unisi.it/it/ricerca/laboratori/laboratorio-di-ricerca-didattica-fisica/pls-scuola-nazionale-resideenziale.

A energia é um componente essencial de todos os processos naturais. A história da vida na Terra é caracterizada pela capacidade dos organismos vivos de encontrar fontes de energia que lhes permitam se desenvolver e se espalhar pelo planeta. Mesmo a história humana é uma série de apropriações de energia da natureza e de descobertas e tecnologias energéticas que marcaram mudanças passadas, recentes e recentes nas sociedades humanas. Por que algumas fontes de energia são renováveis ​​e outras não? Que características os tornam mais adequados para a sobrevivência e propagação dos organismos e como intervêm na evolução, resultando no sucesso ou declínio de uma espécie. Quais são as principais fontes de energia disponíveis na Terra e quais os processos naturais que as governam. E, novamente, falaremos sobre como a disponibilidade ou falta de fontes de energia influenciou a história de populações inteiras no passado e como domina as atividades humanas no presente. Além disso, será dada especial atenção aos aspectos ativos que caracterizam as atividades da vida diária, e serão propostos cursos laboratoriais adequados para alunos do ensino médio.

