Grupo dos Sete de Pesquisa e Tecnologia, Bolonha, Capital da Ciência: os grandes nomes do mundo sob as torres

Bolonha, 7 de julho de 2024 – Bolonha Prepara-se para se tornar a capital mundial da ciência e tecnologia durante três dias. Na verdade, será realizado de terça a quinta-feira sob as Torres Gêmeas, com episódio também em Forli,Grupo de Sete Personalizado Especificamente para pesquisa científica e inovação tecnológica. Um grande evento atesta o papel do líder Vale de Dados da Emilia Romagna. A homenagem será dada pela Ministra das Universidades e Pesquisas Anna Maria Bernini, que receberá colegas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França e Japão. A União Europeia também participará na cimeira, que será representada pelos Presidentes do Conselho e da Comissão Europeia.

Lugar Uma cimeira desta importância só pode ser realizada no Technopolo, na antiga fábrica Tabacci, centro de excelência a nível internacional que acolhe o Leonardo, um dos computadores mais potentes do mundo, e o Centro Europeu de Médio Alcance. Dispositivos. A previsão do tempo é de longo prazo, já que a Universidade das Nações Unidas para Inteligência Artificial e Big Data também será criada em breve.

O encontro será uma oportunidade O ministério explicou, “discutir a centralidade da ciência e da investigação para garantir um futuro mais equitativo e sustentável e discutir possíveis iniciativas conjuntas para atingir este ambicioso objetivo”.

Terça-feira As delegações deverão chegar à cidade e depois o foco estará no G7 a partir de quarta-feira, com o arranque oficial a acontecer às 9h30 com o discurso de abertura da Presidência italiana do ministro Bernini.

A agenda de trabalho será dividida em sessões (três quartas-feiras, duas quintas-feiras), cada uma delas centrada em alguns temas prioritários identificados pela Presidência italiana: integridade e integridade da investigação científica, ciência aberta e comunicação científica; Grandes infra-estruturas de investigação; Cooperação com África nas áreas da investigação e inovação; Investigação em tecnologias novas e emergentes, energia nuclear e espaço; Proteger os mares e oceanos e a sua diversidade biológica.

no início Algumas sessões incluirão um discurso de uma figura importante do setor. Eles incluem Maria Leptin, Presidente do Conselho Europeu de Pesquisa, Fabiola Gianotti, Diretora Geral da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear em Genebra, e Tzelidzi Marwala, Reitora da Universidade das Nações Unidas e Subsecretária Geral das Nações Unidas, que irá falam, respectivamente, sobre a segurança e a integridade da pesquisa. grandes infra-estruturas e tecnologias emergentes.

No foco da cooperação com África, estarão presentes a União Africana, representada pelo Comissário para a Educação, Ciência e Tecnologia, Mohamed Belhucine, e a UNESCO, com a Diretora-Geral Adjunta da Educação, Stefania Giannini.

Em um programa Haverá também uma visita ao supercomputador Leonardo, uma demonstração quântica, para demonstrar as possibilidades associadas a estas tecnologias emergentes, bem como momentos de alegria e visitas a locais emblemáticos para ajudar os hóspedes internacionais a descobrir Bolonha e Forli. O Museu Ducati será um dos destinos, mantendo o tema da excelência tecnológica, enquanto na quarta-feira, às 19h00, haverá espaço para música com o concerto da Orquestra Sinfónica Nacional dos Conservatórios Italianos, dirigida por Gianna Fratta, que terá lugar lugar no Mosteiro de San Mercuriale em Forli.

Além disso, na quinta-feira, à margem da Reunião Ministerial, realizar-se-á novamente no Technopolo a “Conferência sobre a Saúde do Mediterrâneo e do Atlântico e a Resiliência das Costas”, sobre o tema da saúde dos mares e oceanos.

Por fim, a conferência de imprensa final da Presidência italiana está marcada para as 12h15, com resumo, conclusões e compromissos dos ministros do G7.