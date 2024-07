Germes e doenças, qual a relação?

O desequilíbrio microbiano afeta doenças. O imunologista Mauro Minnelli, da Personalized Medicine Foundation, explica o método, em conversa com Adnkronos Salute. Na microbiota intestinal humana, “há uma parcela de microrganismos capazes de atuar nos chamadosEixo intestino-cérebro“, que é um canal bidirecional através do qual o intestino se comunica com o cérebro e vice-versa. A comunicação ao longo deste eixo é assegurada por certas moléculas que permitem um diálogo contínuo e imediato entre os neurônios do cérebro e os neurônios que estão distribuídos no ser humano intestino e formam o chamado “plexo nervoso entérico”. “Essas moléculas também são produzidas por diversas bactérias da microbiota, chamadas ‘psicobactérias’ e são capazes de interagir com os neurônios, interferindo assim na dinâmica funcional desse microaxônio”.

“Por outro lado, Organizações microbianas intestinais perturbadas e desequilibradas Eles são encontrados em várias condições neurológicas e psiquiátricas, por exemplo Depressão, ansiedade, transtornos do espectro do autismo, esquizofrenia e até Parkinson e Alzheimer. Ele continua – Supõe-se que mudanças nos sinais dos microrganismos nos primeiros anos de vida, se não mesmo no ambiente fetal, tenham repercussões importantes nos processos de neurogênese que formarão a preciosa estrutura cerebral do corpo humano. O hipocampo, com consequentes consequências no comportamento da criança e, consequentemente, no comportamento do adulto”, continua o imunologista.

“Em particular, no que diz respeito aos distúrbios do espectro do autismo, distúrbios gastrointestinais são frequentemente observados nestes pacientes com alterações da microbiota mais frequentemente representadas por um aumento na abundância de Clostridium e um aumento geral de bactérias anaeróbicas, entre as quais estão bactérias pertencentes ao gênero Sutterella, In fato – observa o imunologista – foi detectado em abundância em pessoas com síndrome de Down, mas foi observada uma relação entre a gravidade da doença e a abundância de bactérias pertencentes ao gênero e gêneros Veillonella.