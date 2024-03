Os telefones mais estranhos que você já viu, alguns deles realmente estranhos

Os celulares mais estranhos do mundo: alguns deles são realmente incríveis (Pianetacellore.it)

Você está se perguntando quais são os celulares mais estranhos do mundo? Alguns vão além da sua imaginação: a lista completa.

Antes de escolher um smartphone, você deve primeiro consultar a ficha técnica. Na verdade, um bom celular deve ter uma tela grande, um processador capaz de garantir um bom nível de desempenho, uma bateria que garanta autonomia até o fim do dia, uma cabine fotográfica satisfatória e muito mais. No entanto, muitos prestam muita atenção às propriedades estéticas Smartphones diferentes: Não é por acaso que os grandes fabricantes procuram sempre criar dispositivos com um design atraente.

Os celulares mais estranhos do mundo: os designs mais ridículos

Porém, basta olhar para os diferentes telefones do mercado para perceber que no final não existem muitas diferenças em termos de design. As coisas mudam radicalmente com Alguns telefones que se destacam justamente pela aparência E pelo menos para algumas propriedades “especiais”.

Com certeza é um desses Telefone Coca-ColaOu aquele minúsculo telefone em forma de lata de Coca-Cola. A peculiaridade desse produto é que ele pode ser usado para beber: a embalagem diz que pode conter cerca de 330 ml, mesmo que na realidade o aparelho pareça pequeno demais para conter muitas bebidas.

Quanto ao resto, é um telefone que funciona perfeitamente. Mesmo equipado com uma pequena câmera Permitindo que você tire fotos entre goles.

No ranking de telefones exóticos iPhones falsos não podem faltar. Bem, sim, em várias plataformas de comércio eletrônico, é possível que você compre um iPhone, mas depois receba um aparelho falso em sua casa. Em muitos casos, também são cópias malsucedidas, possuindo características completamente diferentes dos clássicos dos smartphones Apple.

Os telefones celulares são do tamanho de cartões de crédito ou cartões SIM

Outro produto realmente surpreendente é um telefone também com dimensões muito pequenas. Além de ser muito pequeno, na verdade, O chamado “telefone de cartão” tem espessura mínimaTanto que pode ser comparado a um cartão de crédito. Apesar disso, ainda existem câmeras na parte traseira, embora muitas vezes apenas uma funcione.

Depois, há o telefone de pulso que também vem equipado com uma câmera frontal. Basta colocá-lo no pulso e ligá-lo Para começar a usá-lo como um telefone normal (ou talvez devêssemos dizer como um dispositivo vestível).

Por fim, o que parece ser o menor telefone do mundo também foi exibido em um vídeo do YouTuber Gianpaolo Golden. Suas dimensões são aproximadamente as mesmas do cartão SIMembora seu uso pareça muito complicado.