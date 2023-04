Parece pisos de vapor usado porexército da ucrania controlar à distância torres venezianas Para repelir a invasão russa no território.

A notícia foi noticiada em vários portais locais com algumas fotos e vídeos imortalizando esses instrumentos de morte, chamados “Sabavelmente”. De acordo com a descrição fornecida, essas são exatamente as torres nas quais diferentes modelos de metralhadoras podem ser instalados. Pode ser manobrado até 500 metros com comandos remotos para monitorar seu estado, mirar e disparar, mantendo assim a segurança do usuário. O laptop da Valve parece ser usado para controles remotos, como podemos ver no post abaixo. O Steam Deck é um PC, por isso deve ser relativamente fácil de instalar software de controle remoto destas torres, tornando-se assim uma consola ideal para o seu funcionamento.

No entanto, a interface de controle remoto das torres Slya não aparece nas fotos e vídeos que circulam na rede, presumimos que seja um segredo militar do exército ucraniano.