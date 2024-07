OpenAI surpreende novamente: a nova IA pensa como um humano, ao contrário do chatGPT

OpenAI, startup que está no centro das discussões no mundo da inteligência artificial (IA), está trabalhando em um projeto que pode revolucionar o campo da inteligência artificial.

Segundo noticiou a Reuters, que analisou documentos internos, o projeto de codinome “Morango” visa aproximar a organização do objetivo da inteligência artificial geral (AGI). A inteligência geral artificial (AGI) representa um tipo de inteligência capaz de compreender, aprender e executar qualquer tarefa intelectual humana.

Um dos principais objetivos da Strawberry é permitir que modelos de IA naveguem on-line de forma autônoma para planejar tarefas complexas e realizar pensamentos avançados em áreas como matemática e ciências.

Rumo à inteligência geral artificial

A investigação no domínio da inteligência artificial avança cada vez mais no sentido do desenvolvimento de sistemas capazes não só de executar tarefas específicas, mas também de alcançar uma forma de inteligência comparável à inteligência humana. O Projeto Strawberry enquadra-se neste contexto com a ambição de provocar uma mudança qualitativa nos modelos de inteligência artificial. Através de um processo conhecido como “pós-treinamento”, a OpenAI pretende melhorar as capacidades dos seus modelos para que as suas respostas sejam cada vez mais semelhantes às respostas humanas. Um porta-voz anônimo disse à Reuters: “Queremos que nossos modelos de IA vejam e entendam o mundo como nós.”

Sam Altman, CEO da OpenAI, já destacou anteriormente a importância dos avanços na inteligência artificial, especialmente no que diz respeito às capacidades de inferência dos modelos. Os morangos representam, portanto, não apenas uma continuação, mas também uma evolução da visão da empresa no sentido da criação de inteligência artificial geral. Este novo modelo segue os passos do projeto anterior Q Star, que foi anunciado em novembro de 2023 como um marco no setor de inteligência artificial por suas inovações técnicas.

Q Star foi descrito como uma iniciativa revolucionária para todo o setor de IA, estabelecendo as bases sobre as quais serão construídos os futuros desenvolvimentos em direção à AGI. Embora ainda esteja envolto em sigilo dentro e fora da empresa, o que está acontecendo em torno da Strawberry indica que ela será a sucessora natural do negócio iniciado com a Q Star. Com estes passos ousados ​​e inovadores, a OpenAI não só confirma o seu papel de liderança na investigação em IA, mas também abre novos horizontes para futuras explorações neste campo.

Embora detalhes específicos ainda estejam envoltos em mistério, está claro que a OpenAI está almejando alto com o desenvolvimento do novo modelo de IA “Morango”. O objetivo é ambicioso: criar sistemas inteligentes capazes não só de ajudar o ser humano nas suas atividades diárias Mas também para compreender e interagir com o mundo de forma independente e eficaz. Com estas hipóteses, o futuro da inteligência artificial parece caminhar para horizontes mais amplos e surpreendentes.