Onde ver Porto Lazio ao vivo na TV e ao vivo

No Estádio do Dragão, no Porto, o jogo válido pela primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa será disputado entre Lácio e Porto. Os anfitriões terminaram em segundo no seu grupo, enquanto os convidados foram rebaixados da Liga dos Campeões, tendo terminado em terceiro. A partida acontecerá na quinta-feira, 17 de fevereiro, às 18h45. Vamos descobrir onde ver juntos Porto Lácio Transmissões de TV ao vivo e transmissões ao vivo.

Onde ver Porto Lácio

a Porto Rebaixado para a Liga Europeia depois de terminar em terceiro em seu grupo na Liga dos Campeões. Um grande pesar para o português, que perdeu o passe no último dia, e perdeu em casa para o Atlético de Madrid, que aproveitou o desvio no último minuto. Os anfitriões que terminaram a partida à frente do Milan.

a Porto Começou a temporada com o objetivo de voltar a conquistar o título em seu país natal. O português terminou em segundo na La Liga no ano passado, atrás do Sporting Lisboa. um time ConceiçãoNo entanto, ele conseguiu chegar às quartas de final da Liga dos Campeões, eliminando a Juventus nas oitavas de final. No torneio, Drago lidera a tabela com 56 pontos, mais seis pontos no Sporting Lisboa mais doze pontos no terceiro Benfica.

a Lácio Ele começou um novo ciclo e quer se sair bem na Europa. No ano passado, o pianista não desfigurou na Liga dos Campeões, mesmo passando pelo próprio grupo. No entanto, a eliminação veio na próxima rodada contra o Bayern de Munique. O objetivo este ano será tentar avançar porque o clube de Claudio Lotito tem o que é preciso para isso. Os convidados que pegaram o passe para as oitavas de final terminaram em segundo lugar em seu grupo, atrás do Galatasaray.

a Lácio Ele quer voltar à Liga dos Campeões depois de um ano decepcionante. Até agora, o desempenho tem sido muito misto. A Biancocelesti quer voltar à competição pelo quarto lugar ocupando o oitavo lugar na classificação com 36 pontos, sete pontos atrás da Atalanta em quarto e a menos de dois pontos do sexto lugar. um time Maurizio Sarri Encontre essa continuidade ausente até agora. Na última rodada veio um empate em 0 a 0 em casa contra os Deuses.

Onde ver Porto Lazio ao vivo na TV e ao vivo

Nenhuma boa notícia para os fãs Lácio. O jogo do Porto Lazio está marcado para quinta-feira, 17 de fevereiro, às 18h45, e não será visível no interior Transmissão ao vivo na TV8 (Canal 8 para digital terrestre). A partida que será visível ao vivo na TV Sky Sports e streaming dan. No entanto, o grande futebol europeu pode ser visto em transmissão ao vivo No site recomendado de William Hill.

