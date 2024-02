Onde o machado inevitável atingiu Javier Miley

Após sua visita a Israel e Itália onde se encontrou com o Presidente da República Sergio Mattarella Primeira-Ministra Giorgia Meloni E Seu compatriota, o Papa BergoglioPresidente da Argentina Javier Miley Como um regresso bem-vindo à sua terra natal, o seu partido foi derrotado na semana passada A liberdade avançaque ele trouxera triunfalmente três meses antes para a Casa Rosada. Mega Lei universal (664 artigos que visavam “revolucionar o país”) foram de facto frustrados pelo Parlamento argentino na sua versão diluída e miniaturizada (dedos apontados ao ex-presidente Maurício Macrique inicialmente se ofereceu para apoiar a votação no Conselho, que depois fracassou).

O primeiro resultado da “terapia de choque” El Loco Hiperlíbresta Porém, ao retornar ele também se sentiu satisfeito: Argentina registrou superávit fiscal de ARS 518.408 milhões em janeiro (ou seja, 576 milhões de euros). Isso está de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia É o primeiro resultado financeiro positivo do país desde agosto de 2012 (Apenas para janeiro de 2011). Assim, no primeiro mês do ano, a Argentina registou um excedente primário de 2010 mil milhões de pesos argentinos (2.234 milhões de euros), e as receitas totais ascenderam a 6.100 mil milhões (6.830 milhões de euros), o equivalente a um aumento de 256,7% numa base anual. .

Inflação em 254% Embora os dados oficiais digam isso Em janeiro, a inflação na Argentina atingiu 254,2% ao anoMilley (com a sua “terapia de choque” para tirar o país de uma crise económica muito grave) representa o seu primeiro ponto, tendo prometido durante a campanha eleitoral que alcançaria um saldo orçamental zero o mais rapidamente possível, e melhor ainda se houvesse um excedente. . “Na Argentina, o défice sempre foi financiado pelo banco central, através da impressão de dinheiro”, explica Al correio Antonella MoriProfessor de Macroeconomia e Cenários Econômicos na Universidade Bocconi de Milão e Chefe do Programa para a América Latina no ISPI. “No entanto, esta é a principal causa da inflação, pelo que o primeiro passo para prevenir o processo inflacionário só pode ser a eliminação do défice orçamental, e por esta razão”, continua Mori, “assim que tomou posse em 10 de dezembro, Miley emitiu um decreto presidencial de emergência segundo o qual decidiu… Cortes significativos nos gastos públicos, bloqueando todos os investimentos em infraestrutura que ainda não começaram. READ Eles usam turistas como escudo de alta tensão no meio - Libero Quotidiano

Pragmatismo Mas como bem sabemos em Itália, entre as bombásticas promessas eleitorais e a governação do país, é necessário tornar-nos realistas: Milli, que considera os impostos um roubo do Estado, Em vez de reduzir esses impostos, ele os aumentouIsto contradiz o que foi prometido durante a campanha eleitoral presidencial. “O ex-ministro da Economia Sergio Massa, que chegou ao segundo turno com Meli, reduziu ou eliminou o imposto de renda para a maioria dos argentinos durante o governo anterior”, explica Mori. “Miley agora foi forçada a reimpor esses impostos, restringindo um pouco seu espírito anarco-capitalista. Assim, o novo Presidente da Argentina trabalhou muito do lado das receitas, onde também aumentou os impostos sobre as exportações e importações, e do lado das despesas: as estimativas mostram de facto que estas últimas poderiam ter sido reduzidas em 30% e, portanto, em quase um. terceiro”.

Recessão Mas agora aproxima-se o momento mais difícil, que Miley disse “será entre março e abril”, quando – como sempre sublinha – “o fundo será alcançado e a recuperação começará”. A previsão para 2024 indica, sem dúvida, que a Argentina está em recessão, “mas a meta para este ano só pode permanecer… Eliminar o processo inflacionário ou pelo menos preveni-lo “Elevar a inflação para níveis mais razoáveis”, explica Antonella Mori, “porque uma inflação superior a 250% numa base anual significa destruir a economia e porque a inflação, como sabemos, é o inimigo número um dos pobres”.

Dolarização da Argentina No entanto, atualmente é difícil determinar o destino de outras reformas estruturais prometidas por Miley. Se na frente tributária o presidente já teve que recuar em nome do pragmatismo (e porque se trata de um governo de coalizão), então no que diz respeito à dolarização da economia argentina neste momento ele continua a avançar diretamente ( com o projeto deixando de ser iminente no médio prazo). O presidente argentino anunciou na rádio, confirmando que já tinha recebido luz verde do Fundo Monetário Internacional: “Se terminarmos de liquidar as obrigações do banco central e implementarmos a reforma financeira, podemos começar”. Mesmo que, como explica Antonella Mori, “O FMI já reabasteceu o crédito, mas não chegará dinheiro novo, apenas dinheiro necessário para reembolsar o fundo». READ Esta é a estrada da polícia

57% dos argentinos são pobres Certamente, em seus próximos passos, Millie não poderia ignorar a difícil situação social. Existem províncias argentinas cujo orçamento depende mais de 70% dos impostos arrecadados pelo governo, e mais de 60% dos seus trabalhadores são funcionários públicos. Os cortes drásticos decididos por Miley terão repercussões gravíssimas (na província de Roja, por exemplo, o governador, para tentar pagar os salários dos funcionários públicos, decidiu imprimir uma moeda regional, a meio caminho entre um cupom e um dinheiro observação). moeda real). “Os últimos dados disponíveis indicam que 57% da população é pobre“Apesar dos cortes iniciados e prometidos, Miley ainda terá que manter alguns itens de gastos sociais para as classes mais pobres, itens que, no entanto, sofrerão um declínio e consequências muito duras para a população no curto prazo”, confirma Antonella Mori.