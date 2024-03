O supercarro japonês que é um cruzamento entre uma Ferrari Testarossa e uma F40: são idênticos

Muitos carros de luxo de primeira classe são fabricados no Japão, um dos quais é uma combinação excepcional de duas Ferraris, como a Testarossa e a F40.

Quando se trata de carros de luxo, não há dúvida de que a mente rapidamente se volta para o Cavalo Empinado. Na verdade, a Ferrari é um símbolo tão grande de elegância e poder únicos que o carro vermelho é considerado mundialmente como um dos melhores carros do mundo.

Por esta razão, muitos se inspiraram em alguns carros históricos da Ferrari, já que o Japão é um dos países famosos na venda de carros de luxo. A batalha entre Toyota e Ferrari deixou todos entusiasmados no Mundial de 2023 WEC O duelo está prestes a começar em 2024 também.

Entre os modelos mais famosos que escreveram a história do Cavallino está, sem dúvida, o Testarossa, um carro de sonho que na década de 1980 foi considerado uma das referências da coleção. Seu nome também virou lenda desde que o advogado Agnelli decidiu adicionar este modelo como presente para ele Roberto Baggio Quando ele assinou contrato com a Juventus.

Há também F40 É outra história lendária Ferrari Da década de 1980 e início da década de 1990, este último foi produzido em pouco mais de 1.000 exemplares. Este último foi oferecido no mercado com motor V8 de 2.950 cv com 478 cv e velocidade máxima de 326 km/h. Assim nasceram carros lendários, mas um modelo do Japão também poderia colocá-los em crise.

Acura NSX-T: a chance de possuir o supercarro japonês

lá Foi editado É uma empresa que continua a cooperar diretamente com a Honda, produzindo assim as suas próprias versões de luxo. Uma das variáveis ​​que muito se falou no mercado foi nsxt, Um carro construído em 1996 só para ela 49 amostras, Mas ainda permanece nos corações dos entusiastas.

É um modelo que se refere NSX Que se tornou um ícone com a Honda, carro com 442 cm de comprimento, 181 cm de largura e 117 cm de altura. Na cópia Acura NSX-TEste carro foi equipado com um maravilhoso motor V6 com capacidade de 3.000 cavalos de potência, e assim teve a oportunidade de produzir no máximo 270 cavalos de potência.

O que permitiu a este carro acelerar de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos, com gestão de velocidade regulada através de uma caixa de cinco velocidades com tração traseira. Portanto, são poucas as pessoas que tiveram a oportunidade de colocar as mãos em um desses carros, mas agora esse modelo está de volta à moda graças ao site Carros e licitações.

Na verdade, um dos poucos modelos produzidos em 1996 foi colocado em leilão e não é apenas um grande item de colecionador, mas também pode ser usado no dia a dia. Na verdade, o carro foi usado apenas por 17.200 quilômetros, então o motor está intacto. O preço de venda atual é de US$ 71.500, ou pouco menos 66 mil eurosmas você tem até segunda-feira, 4 de março, às 22h25, para enviar sua proposta.