O impressionante novo modelo custa o mesmo que uma Ferrari

De Volta para o Futuro é um dos maiores filmes já feitos nos últimos anos, e a saga permite a criação de um carro único.

Há filmes que conseguem ficar para sempre no imaginário coletivo dos fãs dos mais diversos gêneros “De volta para o futuro” O que sem dúvida se enquadra nesta categoria. O filme também mostrou um carro lindo como o do grande protagonista DeLorean, Ele é o modelo que não teve sucesso depois de filmar o filme “De Volta para o Futuro”.

lá DMC-12 Na verdade, foi o único modelo que apareceu no mercado de produção da empresa americana, já que a sua presença no mercado começou em 1981 e terminou no ano seguinte. As dimensões destacam o modelo, que tem 422 cm de comprimento, 186 cm de largura, 114 cm de altura e peso total de 1.230 kg.

Motor montado internamente DeLorean DMC-12 Era um motor de 6 cilindros com cilindrada de 2.850 que fornecia no máximo 130 cavalos de potência. Desta forma, o carro conseguiu acelerar de 0 a 100 km/h em 8,8 segundos, mas agora a situação mudou, também porque a potência e a tecnologia dos carros aumentaram significativamente e isso pode ser verificado neste caso.

Lynx DeLorean DMC-EV: A notícia é uma loucura

lá DeLorean Não alcançou o sucesso que sonhava no mercado global, mas continuou sendo um dos modelos mais famosos e permaneceu no coração dos amantes da tração nas quatro rodas. É por isso que ele recentemente decidiu intervir decisivamente Lince MotoresCom esse ele quis renovar um pouco o carro.

lá DeLorean DMC Na verdade, está se tornando elétrico, com a versão EV certificada apenas para duas pessoas. Melhorias significativas podem ser percebidas esteticamente, já que a lateral possui luzes LED, o volante é revestido em couro, o material com que o carro é produzido é fibra de carbono, e o carro é completado pela presença de uma tela sensível ao toque que permite controlar as funções do carro.

Do motor V6 inicial passamos para quatro motores elétricos, para cada roda do carro. Desta forma, vai de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos e a autonomia com uma única carga é de 402 km. O preço de possuir este carro de corrida é de aproximadamente US$ 249.999 229 mil euros As vendas começarão no início de 2025.