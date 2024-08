A Ubisoft está falando sobre os tempos de desenvolvimento de Assassin’s Creed Shadows, e isso pode se tornar a referência para a série

Por outro lado, como você certamente sabe, à medida que a tecnologia avança e os jogos se tornam mais complexos, os tempos de desenvolvimento tornam-se mais longos. Onnée, em particular, afirma que os quatro anos exigidos para Shadows “são… O equilíbrio certo Passar do conceito à produção e obter o feedback necessário para a adaptação, talvez isso indique que Pode se tornar o novo horário padrão Para os principais jogos da série. Neste caso, este não seria um prazo exagerado para um jogo AAA, mas os fãs de Assassin’s Creed até Valhalla habituaram-se a uma cadência de lançamento anual ou quase anual, que claramente já não pode ser sustentável.

Em entrevista à GamesIndustry, Karl Ony, produtor principal de Sombras de Assassin’s Creed E revelou que é necessário 4 anos para desenvolver o jogo . Estas são as durações mais longas da série e são aproximadamente 25% mais longas do que Valhalla de 2020.

“É sempre um equilíbrio entre tempo e custo, mas quanto mais tempo você tiver, mais poderá iterar”, disse Carl Oney. “É claro que você pode colocar mais pessoas em um projeto e realizá-lo em menos tempo, mas isso não lhe dá mais tempo para iterar, porque leva tempo para obter feedback dos jogadores, da equipe… e depois veja o que funciona e o que não funciona.” E como melhorar isso, acho que quatro anos é o equilíbrio certo para passar do conceito à produção e obter o feedback necessário para se adaptar.

Uma das coisas em que os desenvolvedores mais se concentram é Precisão histórica E cenários que exigem muita pesquisa histórica. Com mais de uma dezena de jogos em seu currículo, o modus operandi da Ubisoft nesse sentido já está bem estabelecido, mas ainda requer tempo e inspeções para garantir que a visão da equipe corresponda à realidade.

“É claro que o Japão feudal não existe mais, mas é bom ir para lá, porque só assim percebemos que é completamente diferente da forma como pensamos”, explica Oni. “É muito interessante, porque quando a equipa esteve lá, uma das coisas que mais se destacou foram as florestas e a sua estrutura. Fizemos algumas florestas baseadas na paisagem da Grécia. [per Odyssey]Mas quando fomos lá percebemos que era completamente diferente do que tínhamos feito e tivemos que mudar. Essas coisas não são necessariamente descobertas durante a condução de pesquisas históricas.

“São algumas pequenas coisas muito importantes, porque você tem uma ideia melhor da escala dos edifícios, da cultura, dos monumentos e dos santuários que ainda existem hoje… e é importante representar tudo isso corretamente.”

Lembramos que Assassin’s Creed Shadows estará disponível em 15 de novembro No PS5, Série Xbox Na mesma entrevista, Onnée também falou sobre como o jogo aproveita ao máximo as capacidades do PS5 e Xbox Series