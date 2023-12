O futuro é hoje, como serão os carros novos

Antena no carro, no futuro pode não ser necessária. Veja como as coisas podem acontecer nos próximos anos.

Ao longo de sua história, os carros evoluíram cada vez mais. Houve tantas mudanças envolvendo as quatro rodas que em 2023 – aproximadamente 2024 – nos perguntaremos se seremos capazes de reconhecer um carro do início de 1900 em um instante.

Certamente um dos detalhes mais pessoais e que mudam o tempo Antena. No passado era sempre muito comprida, mas durante algum tempo tornou-se quase uma pequena barbatana de peixe a nível estético. Bem, prepare-se, porque aparentemente está no futuro Ele nunca deveria ser visto novamente.

Tudo isso se deve ao grande desenvolvimento de um verdadeiro gigante tecnológico: estamos nos referindo à LG; Esta última marca juntou-se à Saint-Gobain Sekurit para uma reviravolta final verdadeiramente impressionante.

Antena de carro muda tudo: é disso que estamos falando

Como dissemos há algumas linhas, LG trabalhou com Saint-Gobain Sekurit. Estamos falando de uma empresa francesa de fabricação de vidro. Juntas, as duas empresas, tão diferentes quanto ambiciosas, fizeram exatamente isso Escolha desenvolver uma antena transparente Que pode ser facilmente colocado no para-brisa ou teto solar. Esta é uma inovação pensada para facilitar o futuro dos automóveis cada vez mais conectados, sem afetar o seu design e aparência estética. Na verdade, a chamada antena dá um toque estético impossível de não notar no carro.

A antena transparente representa, como admitiu o próprio presidente da LG Vehicle Component Solutions, Eun Seokyun, Uma investigação que visa contribuir para melhorar as futuras gerações de automóveis. A antena já foi testada com sucesso em alguns carros. Nova antena integrada, diferente das chamadas tradicionais LinhasVem na forma de um filme desenvolvido com mais de 80 patentes de propriedade da empresa; Uma dessas patentes é a tecnologia de eletrodo transparente.

no momento Ainda não está claro quais veículos se beneficiarão desta tecnologia, embora em breve deva ter um aplicativo e um site claros, segundo seus desenvolvedores. A invenção está prevista para pré-visualização pública na CES (Consumer Electronic Show) em 2024, ou seja, entre 9 e 12 de janeiro. Esta é certamente uma novidade que não é vulgar nem superficial. Algo que provavelmente fará a diferença no futuro. Descobriremos muito em breve, pois não parece ser algo concebido exclusivamente para melhorar o design do carro.