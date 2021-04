O catalisador do movimento de desenvolvimento OneNet está eliminando a nuvem Igor Portugal

Igor Portugal (OneNet) Crédito: Catalyst Cloud

A OneNet adotou o ex-CEO da nuvem catalisador Igor Portugal como seu próprio novo CEO, e a empresa intensificou seus esforços de vendas em uma tentativa de acelerar o crescimento.

Em março, ele atuou como Diretor de Desenvolvimento na Catalyst Cloud com a Portugal Cloud Service Provider e como Gerente de Desenvolvimento de Negócios na Catalyst por quatro anos, a partir da qual a Catalyst Cloud foi transformada em uma empresa separada em 2017.

“Foi fantástico trabalhar com o catalisador e tenho muito respeito pela equipa e pelo que construiu. Gostei muito de cada minuto de trabalho lá”, disse Portugal. Notícias do revendedor. “Eu dei quatro anos e comecei a me sentir confortável – não o lugar que eu quero morar na maior parte do tempo.

“A OneNet estava muito interessada em ter alguém como eu para entrar na equipe. A OneNet forneceu uma oportunidade maravilhosa de usar meus talentos”, disse ele.

A visita de Portugal à OneNet não parece ser um encontro completo, com a empresa trazendo o ex-presidente de entrega de clientes NDT e o gerente sênior de entrega de clientes da Dimension Data New Zealand, Hunter Treadway, como gerente de relacionamento.

“Ambos os indivíduos têm um histórico de entrega de resultados fantásticos e valor de longo prazo para seus clientes, e esperamos nos beneficiar das enormes capacidades e experiência de nossos clientes”, disse o gerente geral da OneNet, Roman Balzk, em uma postagem de mídia social no final de março. Refere-se a novas pessoas.

No caso de Portugal, ambas as nomeações foram feitas com o objetivo de acelerar o crescimento da Onnet.

Embora a OneNet se tenha consolidado como um parceiro de negócios de confiança para médias empresas, até recentemente, segundo Portugal, o crescimento da empresa tem sido amplamente orgânico, aproveitando o trabalho do fornecedor com base nas recomendações dos clientes existentes.

Agora, a OneNet está aumentando seu investimento em sua equipe de vendas, trazendo a Treadway para examinar as contas existentes e, em seguida, adicionando o potencial de Portugal à equipe.



“Hunter é um grande trunfo para a empresa e eu adoraria trabalhar com ele e aprender com a experiência de trabalhar no serviço de topo das empresas da Nova Zelândia”, disse Portugal. “Por meio do OneNet Investment, estou bem apoiado para atingir as metas que estabelecemos para nós mesmos.

“Tenho a oportunidade de trabalhar com executivos C-Suite e focar na solução de desafios reais de negócios. No passado me concentrei mais em trabalhar com equipes técnicas. Sei como trabalhar melhor com executivos e ajudá-los estrategicamente nos negócios. onde posso pessoalmente causar um impacto maior “, acrescentou.

Em termos gerais, o papel de Portugal é evangelizar os benefícios da computação em nuvem e os benefícios de trabalhar com os clientes-alvo da OneNet no espaço de empresas de médio porte com um parceiro confiável e consciente da nuvem.

“As empresas têm uma oportunidade real de aumentar os benefícios da nuvem pública nos próximos anos, especialmente com o lançamento de seus data centers locais na Nova Zelândia. Podemos ajudar os clientes nessa jornada”, disse Portugal.



“A maioria das empresas da Nova Zelândia usa a Microsoft, e estou interessado em ganhar experiência no uso dessas soluções que estou interessado em usar a camada de tecnologia da Microsoft.

“Esta é uma grande oportunidade para me posicionar como um líder de vendas de tecnologia, não apenas alguém que é afiliado a uma tecnologia específica ou a um espaço ideológico”, disse ele.

