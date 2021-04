Portugal começa a suspeitar e reabre restaurantes e cafés com serviço ao ar livre – Ora Boise – KSU

Após 80 dias de bloqueio, Portugal reabriu gradativamente na segunda-feira (5). Bom dia e temperaturas acima de 20 fizeram os portugueses saírem de casa.

Os cafés e restaurantes com serviços ao ar livre voltaram a operar. Nesta primeira etapa, uma mesa é limitada a quatro pessoas. Nos finais de semana, as atividades devem encerrar às 13h.

Os portugueses já não têm restrições à entrada no país. Desde o final de 2020, está proibido de sair da cidade de residência nos finais de semana.

Quase 600.000 alunos do 5º ao 9º ano estão cara a cara. Crianças pequenas (creche, jardim de infância e infância) já haviam voltado às aulas no dia 15 de março, quando o governo promoveu a primeira liberação da fechadura.

Monumentos e museus nacionais também foram reabertos. Em Lisboa, para incentivar os residentes a visitarem, têm entrada gratuita até final de abril.

Museus tentam se adequar com novas regras sanitárias e jornada ampliada 12.Nov.2020 | Foto: Giuliana Miranda / Folhepress

Academias que atualmente não oferecem aulas em grupo também fazem parte das atividades recém-lançadas.

As lojas de rua conseguiram abrir as suas portas até 200 m2, o que garantiu uma boa área para o retorno do comércio local ao funcionamento.

Um funcionário da loja de acessórios Audrey na região de Arero, em Lisboa, afirma que o movimento ainda é fraco.

“Ninguém veio esta manhã. Acho que as pessoas não têm dinheiro para comprar. Tem muita gente nas ruas”, diz.

Abertura da Graduação

Antonio Costa (Partido Socialista), anunciado pelo primeiro-ministro no âmbito do plano de reabertura do conta-gotas, prevê que a inflação em Portugal se estenda até 3 de maio.

Costa disse que o projeto de descontaminação continuará a ser revisado e poderá ser interrompido se as condições de saúde piorarem.

Nesta segunda-feira, a taxa de transmissão do vírus, um dos critérios para manutenção do cronograma, já carregou um sinal de alerta aos funcionários.

O chamado vírus Rt corona está atualmente em 0,98 no país. O limite estabelecido pelo governo para taxas1.

Mesmo assim, o país tem menos mortes, novos casos e hospitalizações.

Até esta segunda-feira (5), foram registrados 158 novos casos e mais 6 óbitos.

No auge da epidemia, em 31 de janeiro, 303 pessoas morreram no país de Govt-19. Em 28 de janeiro, o dia dos eventos mais recentes, ocorreram 16.432 novas infecções.