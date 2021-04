Espanha estende controle de fronteira com Portugal até 17 de abril

A polícia estendeu os controles nas fronteiras internas entre Espanha e Portugal até 17 de abril, em um esforço para conter a disseminação do COVID-19 em ambos os países.

Assinalou-se que, com base nas medidas emanadas do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol em relação às férias da Páscoa, todas as pessoas que pretendam atravessar a fronteira entre Espanha e Portugal apenas podem passar pelos postos fronteiriços aprovados e durante o horário de trabalho fixado pela o Ministério. .

“A situação epidémica em Espanha e Portugal sugere que devemos ter medidas preventivas para controlar os movimentos entre as duas regiões. Após consulta às autoridades portuguesas, foi decidido manter o controlo da fronteira terrestre interna entre os dois países após a Páscoa.” O comunicado de imprensa do governo espanhol diz.

De acordo com um comunicado de imprensa do governo, a lista de pessoas autorizadas a cruzar a fronteira inclui cidadãos espanhóis, seus cônjuges, filhos ou pais, que devem viajar com a intenção de se encontrar com seus familiares.

A fronteira Espanha-Portugal está fechada desde o final de janeiro. No início de fevereiro, o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, explicou que o país estava considerando o restabelecimento de testes de fronteira terrestre para conter a propagação do vírus corona.

No entanto, tendo em conta o aumento do número de casos COVID-19, as autoridades espanholas decidiram prorrogar o processo até 6 de abril, que agora foi prorrogado até 17 de abril.

De acordo com o ministério, o grupo de pessoas autorizadas a cruzar a fronteira inclui:

Residentes espanhóis que podem apresentar comprovante de residência

Alunos estudando na Espanha

Cidadãos da UE ou do espaço Schengen voltando ao país de origem

Trabalhadores transfronteiriços

Membros de missões diplomáticas ou humanitárias

Os trabalhadores transfronteiriços criticaram abertamente o governo espanhol por dificultar o seu trabalho porque a fronteira foi fechada. Assim, o governo decidiu em março abrir mais dois postos de controlo fronteiriços perto de Zamora, em Vinhice, e Ponte da Barca, na Galiza.

Além disso, as pessoas que provarem que têm de atravessar a fronteira devido a circunstâncias imprevistas serão autorizadas a atravessar a fronteira, desde que possuam os documentos necessários para comprovar a finalidade da entrada.

Na semana passada, as autoridades espanholas prorrogaram a proibição de viagens não essenciais da União Europeia e de países fora do Schengen até 30 de abril. Por outro lado, as autoridades anunciaram que as restrições foram levantadas a todos os passageiros que voam do Reino Unido.