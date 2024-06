Nvidia surpreende a todos e anuncia novo chip

CEO de Nvidia Jensen Huang Foi anunciado durante a conferência de tecnologia COMPUTEX em Taipei, Taiwan Modelo de slide Que será lançado em 2026. O anúncio veio três meses após o lançamento do produto mais recente: um novo chip que será lançado em 2024 chamado “Blackwell“.

Fichas atuais Funil Eles são a ponta de lança da Nvidia, com empresas do seu calibre metade, Google E OpenAI Como clientes. Embora o preço não esteja disponível publicamente, diz-se que o chip Hopper é vendido por aproximadamente US$ 30.000.

A empresa está na vanguarda Boom da inteligência artificial (Inteligência Artificial) está atualmente em andamento, produzindo chips que executam software comum, por exemplo Bate-papoGPT Do OpenAI e gêmeo Pelo Google.

Isso permitiu que a Nvidia se tornasse líder mundial indiscutível em design de chips. Desde que o ChatGPT foi lançado no final de 2022, ele se tornou… Preço das ações da Nvidia Aumentou cerca de 3.000% para $ 1.133. Isso fez da Nvidia a terceira maior empresa do mundo, com um valor de US$ 2,79 trilhões, atrás apenas da Microsoft e da Apple.

A Nvidia relatou uma série de ganhos trimestrais melhores do que o esperado desde o início da mania da IA. Em seu último relatório trimestral de 22 de maio, a Nvidia A Aumentar a receita em 427% Em comparação com o ano passado, vale US$ 26 bilhões. Lucro líquido No último trimestre, atingiu US$ 14,9 bilhões, superando as estimativas do mercado.

Nvidia e a concorrência

Apesar do domínio excessivo da Nvidia no mercado, alguns dos seus concorrentes estão dispostos a desafiá-la. particularmente, AMD E Corporação Intelanteriormente a maior fabricante de chips do mundo, está procurando maneiras de entrar no mercado de chips de inteligência artificial.

A Intel recebeu recentemente um Um subsídio governamental no valor de US$ 20 bilhões Para construir fábricas de chips em solo americano.

Nvidia terceiriza a produção de chips para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), o que coloca a sua atuação no delicado equilíbrio das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China.

Para superar a concorrência, a Nvidia planeja expandir suas operações e oferecer uma escolha mais ampla de poderosos chips de IA.

O novo modelo Blackwell será duas vezes mais potente que o Hopper. O outro modelo, previsto para 2026, foi anunciado no domingo, batizado “gordo”Deveria ser mais rápido e mais forte.

No geral, Huang anunciou que a Nvidia aumentará os lançamentos de chips para “uma vez por ano” em vez da estratégia dupla aplicada até agora. “Nossa filosofia básica é muito simples.”Huang disse durante o anúncio, “Construa todo o data center em escala, separe as peças e venda-as no ritmo de um ano, e empurre tudo para a tecnologia.”.

“Hoje estamos à beira de um Grande mudança no campo da tecnologia da informação“Huang acrescentou. “Através das nossas inovações em inteligência artificial e computação acelerada, estamos a ultrapassar os limites do que é possível e a impulsionar a próxima onda de avanço tecnológico.”.

Artigo publicado em Money.it Edição Internacional Em 03/06/2024 17:00:47. Título original: NVIDIA anuncia um novo modelo de chip que supera concorrentes em potencial