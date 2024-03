Novo Toyota Yaris: motores, níveis de acabamento, opções e preços. Guia de Compra – Notícias

Há alguns meses, o Yaris redesenhado foi apresentado Que agora oferece algumas notícias muito interessantes. Entrando em mais detalhes, sob o capô está agora um novo trem de força híbrido, do qual falaremos em breve, enquanto no seu interior se destacam o novo display central de 10,5 polegadas e o novo painel digital de 12 polegadas. Já tivemos a oportunidade de ver com nossos próprios olhos o novo redesenho do Toyota Yaris, na verdade, aqui Você pode encontrar um vídeo de teste de estrada do Valerio.

paraO pequeno hatchback da Toyota chegou em uma condição especial A quarta geração . Foi comercializado na Europa há exactamente 25 anos e com Mais de 10 milhões de unidades vendidas , o Yaris sempre foi um dos carros urbanos mais populares entre quem procura um carro adequado ao ambiente urbano. Os japoneses fizeram muito com este modelo ao longo dos anos e, de fato, o Toyota Yaris foi o vencedor Carro do ano 2021 Está atrás do Fiat 500e em cerca de vinte pontos.

oA Toyota Component lista dois motores a gasolina totalmente híbridos de 1,5 litros, ambos combinados com uma transmissão automática e-CVT. O motor full hybrid de 115 cv é oferecido ao público de série, mas como opção pode-se escolher um motor de 130 cv capaz de garantir melhor desempenho em termos de aceleração nas acelerações e ultrapassagens. Este último motor é a verdadeira inovação introduzida com este redesenho, pois aproveita Tecnologia híbrida de quinta geração da Toyota Ofereça melhor desempenho sem alterar muito o consumo.

TEntre as extensões incluídas no configurador, esta é definitivamente a mais útil Faróis de nevoeiro (600 euros) e Sistema de monitorização da pressão nos pneus Ou sistema de monitorização da pressão dos pneus (230 euros). Para evitar ao máximo possíveis arranhões na carroceria do carro, você pode considerar uma aplicação Películas protetoras Para o pára-choques dianteiro (110 euros), pára-choques traseiro (70 euros) e frisos das portas (85 euros). No entanto, no que diz respeito à versão lounge, também poderá ser uma opção interessante Pacotes de tecnologia (1.400 euros) que inclui sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com assistência à travagem, assistência ao ângulo morto, retrovisores exteriores aquecidos e assistência à saída segura.

quanto custa isso?



paraO novo Toyota Yaris na versão Active com motor 1.5 full hybrid com potência de 115 cavalos, a partir de Preço de tabela 24.550 euros. Quando comparado com os seus concorrentes diretos, o custo a que o novo Yaris é oferecido é muito interessante, principalmente se adquirido com o benefício de… Bônus WeHybrid Pela Toyota. Na verdade, se decidir desfazer-se do seu carro e optar pela compra com financiamento Toyota Easy Next, poderá Desconto de 5.500 euros Sobre o custo do carro.

No entanto, se pensa que o preço a que é oferecido ainda é demasiado elevado, saiba que em muitos sites de classificados é possível encontrar muitos exemplares usados ​​ou zero quilómetros da versão pré-restyling por alguns milhares de euros menos. Quem quiser levar para casa um modelo usado ou zero quilômetro do novo Toyota Yaris vai se decepcionar no momento, pois a versão redesenhada infelizmente ainda não está disponível nas concessionárias.