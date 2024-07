Nocerina, Pasualdo no meio-campo: Portugal fica sob o comando do jogador Vaz

Uma Nocerina titular do próximo campeonato da Série D jogará ao ritmo do tango.

Será junto Nocerina Aquele que toca ao ritmo do tango do próximo na linha de partida Campeonato Série D. Na verdade, o terceiro está chegando Jogador de futebol argentino Na quadra do novo técnico Rafael Novelli. Depois do meio-campista, Thomas Grandis e o atacante Facundo Márquez também entram no meio-campo. Thomas Pasualdo Martinez. Nascido em 1995, o nativo de Ducuman chegou à Itália em 2019, após passagens pela Argentina e Espanha.

Na última parte da temporada 2020-21, ele deu seus primeiros passos no futebol italiano entre os amadores regionais até sua promoção à Série D com Marina di Ragusa no Grupo I. paterno, ViboneseNova Flórida e ano passado com Monfredonia E Budoni. 96 jogos de Pasualdo Martínez com 5 gols no melhor campeonato nacional amador.

Em vez disso, um lateral português ocupará a função de subpatrulha dos Molossianos. sobre isso João Mendes Vaz, nascido em 2006, terá sua primeira experiência no futebol no Nocera Inferior, na Itália. Na temporada passada, ele disputou o campeonato francês juvenil com o Montois 78. Senhor. A chegada de Vaz à corte de Novelli abre portas para algumas remodelações entre os protagonistas do ano que passou. Em Lista suspensa Na verdade, toda a parte de trás Rafael Mariano E João Dourado Marco apresentou atuações de qualidade durante a gestão de Nappi.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

manhã