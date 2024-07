Após a disputa, Boldrini & Co. A conferência Discord foi cancelada.

A polêmica conferência foi cancelada. Aoi, Arci e Amnistia Internacional anunciam o cancelamento de uma conferência de imprensa marcada para amanhã na Câmara, após polémica nos últimos dias sobre uma delegação algo controversa.

Ontem Nicola CuatranoComentários antissemitas têm sido protagonistas nos últimos meses Liliana Segre, já não figurava entre os oradores da conferência, hoje a participação de Shawan Jaber, diretor-geral da ONG palestiniana Al-Haq, provocou um debate na sala entre a maioria e a oposição. Para proteger este último e “garantir a centralidade dos massacres inaceitáveis ​​em curso em Gaza e da grave crise humanitária na Cisjordânia ocupada”, os organizadores cancelaram o evento e confirmaram que será proposto novamente “num outro local”. e em outras formas” e na presença de Shawan Jabar. As associações recorreram à imprensa e aos políticos para dar a devida atenção a questões-chave como a censura, a propaganda e a criminalização das ONG e dos defensores dos direitos humanos, e para implementar “contramedidas adequadas”.

Hoje, de facto, durante o debate da Câmara Montecitorio, Melonian Giovanni Doncelli tem Acertou três promotores do evento: Pitina Laura Boldrini, Grillina Stefania Ascari e Francesco Mari da Avz. Não satisfeito com a demissão de Cuadrano, o deputado do FdI apontou o dedo ao “convidado de honra”, nomeadamente Jabarin. De acordo com o Ministério da Defesa de Israel, é umorganização terrorista Por ser uma manifestação directa da Frente Popular para a Libertação da Palestina, uma organização terrorista em todos os sentidos para a União Europeia, não é novidade. Para”. Doncelli acusou os líderes dos três partidos que organizaram o evento, Schlein, Conte e Fratoianni, de assistirem em silêncio. Todos estes não são estáveis ​​porqueAntissemitismo É um vírus perigoso que deve ser condenado por unanimidade – concluiu Doncelli – Contudo, não deverá haver ambiguidade, e essa ambiguidade será expressa amanhã na sala através desta conferência de imprensa, que consideramos indigna deste lugar e desta instituição.

Deputado do Partido Democrata Andréa Cash Ele respondeu da seguinte forma: “Não aceitaremos lições ou ameaças porque as nossas posições sempre foram claras, por isso Boldrini retirou-se imediatamente”. Kasu teria esperado o mesmo vigor em relação ao anti-semitismo de Tanzelli. “Juventude Meloniana” . Grillino Antonio Casso, do M5s, também defendeu o colega de partido Ascari e contra-atacou, referindo-se à investigação da fanpage: “Encontramo-nos num mundo de cabeça para baixo porque temos de ouvir Askari alegar anti-semitismo por parte de pessoas que fazem parte de um partido que abraça o anti-semitismo.”

Depois da tempestade que eclodiu em torno da figura de Quatrano, a situação tornou-se agora insuportável para a centro-esquerda, pelo que Boldrini e Mari se retiraram dela num primeiro momento.