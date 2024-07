Urso ataca turista que caminhava por Dro em Trentino: levado ao hospital

Um turista francês de 43 anos foi atacado por um urso em Naroncolo, município de Tro, no Trentino.

O homem foi resgatado por paramédicos e levado ao Hospital de Trento com ferimentos nos membros. O departamento florestal está realizando levantamentos e estudos para identificar as espécies vegetais.

O pessoal do departamento florestal também interveio imediatamente no local do ataque e está conduzindo as investigações necessárias para reconstruir o que aconteceu.

Um urso com filhotes visto na zona rural de Trentino, Tro







Nas últimas semanas, foi relatada a presença contínua de ursos na área entre Argo e Tro. Plantígrados foram encontrados em Varignano d’Argo e Mondrea. Cerca de dez dias atrás, um urso foi visto com filhotes na área de Trow.

Um ataque fatal de um plantígrado, neste caso o urso ‘Jj4’, começa na tarde de 5 de abril de 2023. Andrea BobbyO alpinista de 26 anos foi atacado em Val d’Rabi, em 5 de março de 2023, na floresta de Caldes, em Val d’Sol. Alessandro Cicolini. Um jovem Carabineiro ficou ferido após um ataque de urso ‘M47’ em Andalo, em 22 de agosto de 2020.

Alguns dias atrás Um turista suíço com três filhotes e um encontro imediato com uma ursa com pelo menos um filhote. O episódio ocorreu no dia 10 de julho, quando a família caminhava pela margem sudoeste do Lago Molveno.

Segundo o relato da mulher, durante a caminhada o animal adulto foi avistado próximo à curva que dá para a estrada, e depois de um tempo foi chamado de falso ataque. A mulher virou-se para os filhos para protegê-los, momento em que o urso tocou sua camisa sem causar nenhum ferimento. Plantigrade então seguiu em frente e se juntou a um pequeno grupo.