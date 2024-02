Nem um golpe como esse no PlayStation Giuntoli surpreende a todos: o novo atacante estará em nível internacional

Depois do golpe de Alcaraz que surpreendeu a todos, a Juventus prepara-se para viver um verão importante e o ex-jogador do Nápoles tem um golpe em andamento.

Passou o verão negociando a renovação do contrato, mas acima de tudo atendeu às necessidades da Juventus, que o queria a qualquer custo e o convenceu a deixar o Napoli, com quem acabara de conquistar o histórico título da Liga Italiana. A única contratação da janela de transferências de verão dos Bianconeri, Timothy Weah, chegou quando ainda não era jogador. Treinador da Juve.

De resto, aliás, Cristiano Giuntoli, ao longo do verão, depois de se tornar diretor de futebol da Juventus, Ele está tentando cortar funcionários e se livrar de alguns dos altos salários dos jogadores que não fazem mais parte do projeto, mas acima de tudo vender jogadores para ganho de capital. Afinal de contas, os ditames empresariais são claros: sem a Liga dos Campeões, as despesas maciças devem ser contidas e o défice do balanço reduzido.

De uma forma ou de outra, a sessão do mercado de inverno é assim. A chegada de Thiago Diallo, por quem a Juve pagou alguns milhões, antecipa potenciais movimentos de verão de outras equipes Então nada mais acontece. Mas no final de janeiro foi a surpresa que ninguém mais esperava. Na verdade, chegou Carlos Alcaraz, argentino nascido em 2002 e selecionado pelos Bianconeri do Southampton.

Um empréstimo caro de 4 milhões, mas acima de tudo o valor do reembolso foi fixado em 49. A operação, se concluída, custará aos cofres da Juventus mais de 50 milhões. Porém, dentro de alguns meses, a Juventus poderá voltar a contar com as receitas geradas pela participação na próxima Liga dos Campeões, enquanto espera para saber se também haverá receitas com a participação no novo Mundial de Clubes.

Juve, esta é a nova filosofia de transferência

No entanto, a direção que o mercado da Juventus está e irá tomar é agora absolutamente clara. Procuramos que os jovens cresçam e eles são certamente talentosos, mas ainda não estão no topo do jogo. Despesas significativas, se houver, são apenas para potenciais jogadores com um futuro promissor, com possibilidade de recuperação das despesas após alguns anos.

Siga esta filosofia Carlos Alcaraz chegou e o mercado de transferências de verão será criado de acordo com esta filosofia. Sem esquecer que a Juventus já tem muitos talentos em casa, mas também está emprestado e poderá ter um grande mercado. Teremos que perceber o que fazer com os vários Soulé, Yildiz, Kaio Jorge e outros jogadores que se destacam muito, mas entretanto pode chegar um golpe de ataque.

Juve, de olho em Neco Williams. Arsenal também está nisso

Durante a próxima sessão de mercado, O extremo espanhol Neco Williams pode estar de volta à moda. O menino, nascido em 2002, que também faz parte da seleção espanhola, tem um desempenho admirável nesta temporada pelo Athletic Bilbao. Os bascos estão a ter um excelente ano e provavelmente regressarão à Europa. A equipe ocupa atualmente a quinta posição no Campeonato Espanhol, apenas três pontos atrás do Atlético de Madrid e cinco pontos atrás do terceiro colocado Barcelona. o Colchoneros Eles também foram derrotados recentemente nas semifinais da Copa do Rei por 0-1.

Resumindo, uma grande temporada para os bascos, mas também e sobretudo para Nico que, como extremo do Valverde 4231, se destaca e somou 5 golos e 10 assistências até ao momento. O Arsenal está de olho nele, mas Giuntoli está pronto para lançar um contra-ataque. Porém, o contrato do garoto termina em 2027 e não será nada fácil tirá-lo do Athletic Bilbao.