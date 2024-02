Navalny morreu à noite e permaneceu escondido durante horas? Inspeção não anunciada em IK-3, celas trancadas e chegada de ambulância

Os detalhes da morte de Alexei Navalny estão envoltos em mistério. O que aconteceu dentro da colónia penal IK-3, no Ártico Russo, dias e horas antes da notícia da morte do primeiro opositor do regime de Putin? Para onde o corpo foi transportado? Quem realizou a autópsia? Todas estas são questões que colidem com o muro de silêncio do Kremlin. O último mistério que surge nestas horas está relacionado com o verdadeiro momento da morte de Navalny. O relato de Moscovo sobre uma “morte súbita” enquanto caminhava contradiz o que vazou de fontes do Centro de Detenção do Ártico, um dos mais difíceis do sistema prisional federal, localizado em Kharp, no Oblast Autónomo de Yamalo-Ninetsk, a cerca de 2.000 quilómetros de distância. De Moscou.

Navalny visita o russo 007 antes de sua morte: as câmeras são cortadas. O corpo está no necrotério da Sibéria: apresenta hematomas