Não é uma loucura Green Pass, várias horas de confrontos em Roma. Bombas de papel, hidrantes usados ​​antes do tratamento do palácio

Eles foram estacionados na praça que lhes foi fornecida e, após serem denunciados à polícia, estavam a menos de uma hora de distância. O propósito era claro, mas subestimado. O que era considerado uma luta constante se transformou em uma guerra urbana nas ruas da cidade Roma Eles não viram por um longo tempo. De discordância Baixo verde Tendo que ressurgir de uma plataforma em uma praça, lançamos um momento de bombas de papel, bombas de fumaça, garrafas de vidro, paus e pedaços de ferro contra o estado.

Green Pass, Regions: “Extend Period After Buffer ou 15 de outubro Risk Confusion in Companies”

Nenhum professor de Cera foi suspenso por não ter passe verde em Abruzzo: “Tiraram o meu salário também”

Reconstrução

Depois de 16, os manifestantes decidiram se mudar da Piazza del Popolo, onde são liderados pelo movimento “Io Apro” – que até lança uma mídia social ao vivo anunciando o “show” – mas Forza Nua. Em conversas por telegrama lemos: “Esta noite tomaremos Roma”. Ele sempre estará na praça, Giuliano Castellino Que será pego pela polícia à noite e estacionado na delegacia, empurrando junto com sua comitiva. Então, depois de um tempo, uma onda de pessoas – pelo menos 6 mil – começa a marchar pelos longos caminhos da Villa Borges. Eles visam o centro e a polícia não consegue controlá-los. Chegando à Porta Pinciana, os manifestantes se dispersaram: os perpetradores atacaram a sede da CGIL, e os perpetradores, segundo algumas dessas figuras importantes, não protegeram os trabalhadores obrigados a emitir passes verdes para todos os membros do público a partir de 15 de outubro. Locais de trabalho privados configurar portas, janelas e sistemas de vigilância por vídeo na esperança de cancelar todas as tomadas. O presidente republicano Sergio Materella fará um apelo ao secretário nacional, Maricio Landini, para expressar sua solidariedade ao sindicato, e o primeiro-ministro fará o mesmo. Mario Draghi: ங்கள் Sindicatos Proteção básica da democracia e dos direitos trabalhistas. Qualquer intimidação – leia a nota do Palazzo Siki – é inaceitável contra eles e deve ser rejeitada com certeza absoluta. Por outro lado, continua direto pelo Veneto. Quando o grupo chega ao pé da Piazza Barberini, o primeiro motim começa e a violência explode. Os manifestantes gritaram “Liberdade, Liberdade”, cobriram o rosto, pegaram garrafas e tudo o que entrou na fronteira e começaram a atirar gás lacrimogêneo contra os policiais que respondiam.

Temer

Os comerciantes, que deveriam estar em um sábado de outubro, estão se reunindo em lojas, turistas e famílias no centro da capital. Então, os desvios são difíceis de controlar: alvejados por um grupo de desordeiros via Sistina, algumas vitrines de lojas estão quebradas. Não há como detê-los, eles continuam sua descida. O objetivo agora é claro: pretendem ir até a Piazza Montecitorio e a procissão por Del Tridon. A cada metro, a situação fica cada vez mais acesa, as bombas de papel aumentam e a resposta por meio do gás lacrimogêneo aumenta. O ar é quase respirável. Um policial ficou ferido. As mesmas cenas se repetem em Milão, onde outros manifestantes contra o certificado verde estão sempre tentando quebrar a barreira policial para acessar a estação central e bloquear o tráfego. Os escritórios partem aqui e também em Roma. Na Piazza Colona, ​​um carro blindado está estacionado em frente à entrada principal do Palazzo Cicci, sem nenhuma memória recente para lembrar esta foto. Os manifestantes foram empurrados para trás com hidrantes e os primeiros manifestantes foram detidos, carregados e levados para a delegacia. No final da noite a conta será alta: mais de quinze pessoas foram identificadas, quatro prisões. Mas eles não desistiram e diferente da guerra de guerrilha no Largo Ciki foi provocada pelo Viel del Corso por outros manifestantes que invadiram as ruas da capital. As pessoas pegam pedras e pás de um canteiro de obras nas proximidades e o crime começa novamente: 21h. Montecitorio já está cercado por horas. Houve uma condenação bipartidária feroz do mundo político, mas tudo na praça: extremistas de direita, pessoas que se definem como “anarquistas”, jovens de centros sociais, acusando o estado de violar as liberdades individuais, manifestantes, Roma e Milão foram reconhecido há mais de quatro horas por conduta violenta.