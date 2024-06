Mudança nos medicamentos? Caso Pfizer

Após a Covid, onde as ações farmacêuticas registaram um desempenho decididamente acima da média, assistimos a um regresso à normalidade, culminando em quedas significativas.

Desde o início do ano, as saídas do setor continuaram e, apesar dos máximos históricos registados pelos mercados bolsistas, muitas ações ainda enfrentam dificuldades.

Então, vamos ver como está o desempenho de uma das ações mais representativas, a saber, a Pfizer (NYSE 🙂

Pfizer

(Pfizer) é uma empresa biofarmacêutica global focada em pesquisa. A empresa está envolvida na descoberta, desenvolvimento, fabricação, marketing, venda e distribuição de produtos biofarmacêuticos. Seu portfólio global inclui medicamentos e vacinas. Oferece produtos terapêuticos em gastroenterologia, dermatologia e cardiologia, incluindo etrasimod, um modulador seletivo oral do receptor de esfingosina 1-fosfato (S1P), em desenvolvimento para uma série de doenças inflamatórias imunomediadas, incluindo colite ulcerativa, doença de Crohn, dermatite atópica e esofagite eosinofílica. E alopecia areata. A empresa trabalha em todos os mercados para desenvolver bem-estar, prevenção e tratamentos. Colabora com prestadores de cuidados de saúde, governos e comunidades para apoiar e fornecer acesso a cuidados de saúde. Os medicamentos e vacinas da Empresa agregam valor aos profissionais de saúde e pacientes, tratando doenças e melhorando a saúde e o bem-estar.

Tal como muitas ações farmacêuticas, a Pfizer sofreu uma queda significativa nos lucros após o surto do coronavírus, embora tenha regressado aos lucros nos últimos dois trimestres e pareça haver uma inversão significativa da tendência.

A ação perdeu mais de 50% desde os seus máximos, mas também aqui nas últimas semanas parece haver uma reversão que ainda não foi confirmada.

O estado de saúde é 3 em 5, justamente porque é necessário voltar ao crescimento para melhorar o índice.

Até agora, a ação está subvalorizada pelos analistas que indicam uma meta de US$ 31,92, mas será que os fundamentos e a matemática também determinam dessa forma? Qual poderia ser o valor justo das ações? Descubra com InvestingPRO+

⚠️ Descubra todos os dados de milhares de ações em tempo real: Go Pro: Cadastre-se aqui, agora e ganhe menos de uma xícara de café por dia! Neste link você pode aplicar o cupom diretamente para obter um desconto adicional e descobrir oportunidades únicas no mercado antes de mais ninguém. ⚠️

A ação conseguirá reverter a tendência? Muito dependerá do impacto económico dos novos tratamentos antitumorais, que actualmente parecem ser capazes de devolver a empresa a níveis de rentabilidade.

“Este artigo foi escrito apenas para fins informativos; não constitui uma solicitação, oferta, conselho, assessoria ou recomendação de investimento em si, e não tem como objetivo incentivar a compra de ativos de forma alguma. qualquer tipo de ativo é avaliado sob múltiplas perspectivas. É de alto risco e, portanto, cada decisão de investimento e os riscos a ela associados permanecem de responsabilidade do investidor.