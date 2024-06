Com Davis Bellucci falamos sobre “Quando e por que a ciência comete erros”

Biblioteca Ariostea – Sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17h Conferência na Sala Agnelli e vídeo ao vivo no canal Archibiblio no YouTube na web





O popular simpósio para pesquisadores universitários será dedicado a alguns dos erros mais graves cometidos pelo ser humano em diferentes áreas do conhecimento Davis BellucciO programa é intitulado “Erros e maravilhas: quando e por que a ciência dá errado”. Sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17h Na Sala Agnelli da Biblioteca Municipal de Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Começando com seu artigo “No entanto, você não deveria ficar bêbado quando a ciência dá errado”. (bulati burengiri)O pesquisador falará sobre uma longa série de erros ocorridos em diferentes áreas, da engenharia à medicina, da ciência da computação à física e à matemática, até questões críticas associadas ao uso da inteligência artificial.

A reunião também pode ser acompanhada em Vídeo ao vivo No canal do YouTube Arquivo da Web.

Artigo (dos organizadores)

Aviões avançados que explodem em pleno voo porque têm janelas quadradas, microchips avançados que não sabem dividir, navios que se partem em dois no porto, medicamentos que se tornam ineficazes, computadores que perdem a noção do tempo e experiências extremamente caras que caem separados devido a um cabo solto. Uma viagem pelos erros embaraçosos cometidos por pessoas sérias e meticulosas. Tanto que muitas vezes parece que estamos dizendo: “Mas eles não poderiam ter notado isso antes?” Sim, exceto que muitas vezes não estava lá antesO que significa que os responsáveis ​​pelo erro estavam lidando com um problema que havia surgido pela primeira vezEles não tinham condições de comparação. Descobriremos então que estratégias foram postas em prática para evitar que a ciência fique presa nos cadarços: as chamadas Revisão por pares Na pesquisa acadêmica, Corrigir erros No mundo do software, Teste controlado e aleatório Na medicina e Repetição estrutural Na engenharia, é uma ferramenta essencial para projetar edifícios mais seguros. Acima de tudo, compreenderemos o verdadeiro poder da ciência: não o método experimental, que é insuficiente em si mesmo, mas a natureza coral do empreendimento científico, onde o conhecimento é construído através da troca de ideias, da comparação próxima e da verificação das observações antes. elevando-os ao status de descoberta. Porque ninguém faz ciência sozinho.

Davis Bellucci É licenciado e doutor em Física pela Universidade de Modena e Reggio Emilia, onde trabalha agora como investigador em ciência e tecnologia de materiais. Seus interesses vão desde materiais compósitos para a indústria automotiva até biomateriais para próteses e medicina regenerativa, até a história da ciência e tecnologia. Escritor, jornalista e comunicador científico, ele colaborou com vários jornais, incluindo a Vanity Fair. atrás No entanto, não deve afundarPublicados Materiais para a vida. As incríveis histórias dos bioativos que reparam nossos corpos (Bulati Boringeri, finalista do Prêmio Literário Galileu 2023); Por que o garfo não tem gosto de nada? E outras questões estranhas para entender a ciência sem sair de casa (Rizzoli) e Um guia para lugares maravilhosos. Os destinos mais curiosos da Itália entre ciência, tecnologia e natureza para exploradores jovens e velhos (bicicleta). Ele está incluído na lista dos “2% dos melhores cientistas do mundo” compilada pela Universidade de Stanford (EUA) – uma lista de cientistas que se distinguem em todo o mundo pela sua autoridade e produtividade científica. Você pode encontrá-lo nas redes sociais como @ditantomondo.

