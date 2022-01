Momento ‘não’ de CR7: aderência com Ranknick, um gol no mês passado e queda média

Situação muito delicada e deve ser tratada com cuidado em casa Manchester United. A temporada mais difícil – o banco do Red Devils viu Soulscare, Carrick e Ranknick jogarem alternadamente – foi o resultado de uma série de decisões ameaçadoras para remover Manchester das zonas clássicas do torneio.

Atualmente, o ranking está em quarto lugar, sim, mas muitas das equipes por trás dos Red Devils estão recuperando alguns jogos, por isso não deve ser esquecido que Ronaldo e sua equipe podem redefinir as características da classificação.

CR7, realmente. Outro tema quente. O campeão português, que voltou à Inglaterra após três anos na Juventus, está em um ponto sem retorno nesta temporada – tendo superado o recorde em termos de desempenho ruim desde que deixou o Real Madrid. No verão de 2018.

Selecionado por objetivo

Em 24 de janeiro, na verdade, cinco vezes Bola de Ouro Ele jogou em 24 jogos e marcou 14 gols. Claramente menos do que a Juventus encenou em três anos: Na safra 2018-2019, neste momento, havia marcado 16 gols em 27 jogos, enquanto em 2019-2020 teve 19 selos em 25 jogos. Há um ano, na última semana de janeiro, Ronaldo mostrava 20 vitórias em 21 partidas.

Se isso não for suficiente, há um fardo para o orçamento geral O único gol marcado no mês passado – x Burnley – e a relação com o técnico Ralph Ranknick ainda não está definida: o atacante da Louisiana, na verdade, não quer ser substituído por um técnico alemão para substituí-lo em campo de Brentford. Certamente não é um clima tranquilo.