Os encontros dos atletas italianos estão prestes a começar. De 2 a 16 de janeiro, um grande grupo de corredores correrá Palma, Ilha Grã-Canária, tendo em vista os inúmeros eventos sazonais, com particular interesse na Copa do Mundo de Eugene (15 a 24 de julho) e no Campeonato Europeu em Munique (15 a 21 de agosto), e para alguns até mesmo os próximos Campeonatos Mundiais Indoor em Belgrado (18-20 de março). Entre os convocados está o talentoso velocista Siracusa Mateo Miloso (Fiamme Gialle) e o século XV por Niscemi Alice Mangione (Exército)

Por ordem do chefe de velocidade Filippo mula O campeão olímpico de 4 × 100 Fausto já está correndo Desalo (chama amarela). Nas mesmas datas, o finalista olímpico do salto em distância Filippo treinará em Tenerife Randazzo (Fiamme Gialle), nasceu em Caltagirone, enquanto a talentosa corredor de meia distância-sebe Ala Zoghlami (Chama dourada) Osama Zoghlami (aviônica), que cresceu em Cus Palermo com o técnico Gaspare Poli8 a 23 de janeiro, a Monte Gordo em um Portugal.

Quatorze “Diamond Specialties” serão agendadas na próxima fase “Golden Gala Petro Minia”: sebe 100m, 400, 5000, 3000 masculinos, alta, pesada e dura; 200m, 800m, 1500m, 100hr, 400m feminino, pole e long. Nessas disciplinas, estrelas do atletismo e mestres azuis buscarão no mundo os pontos necessários para chegar à dupla final em Zurique (7 a 8 de setembro).

Além disso, na etapa italiana na quinta-feira, 9 de junho, evento que visa dar maior importância ao extraordinário momento do atletismo italiano após as cinco medalhas de ouro no campeonato. TóquioTestes adicionais para os 200m masculinos e uma corrida combinada masculina e feminina serão incluídos no programa preliminar.