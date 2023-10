Marido da professora do Prado grávida de aluno: “Vou criá-lo como se fosse meu. Pai biológico? Nenhuma conexão, mas depois de cada frase sua família…”

DesligadoGiorgio Bernardini

Após a condenação definitiva do ex-professor no Supremo, a mulher continua presa. O marido cuidará dos dois filhos

“Embora ninguém saiba, cometi erros no passado. Depois da tempestade, muitos pensaram que eu deixaria minha esposa, mas nosso relacionamento ficou mais forte. O marido da mulher Pratto acusada de fazer sexo – e um filho – teve uma noite sem dormir ensinando inglês sozinha com um garoto de quatorze anos. Foi a primeira noite sem ela desde ontem, cumprindo pena em uma prisão de Florença. O Supremo Tribunal rejeitou o último recurso há três dias )

“Essa coisa, quando ele tinha 11 anos, estava no ensino médio, e a gente ficou com medo, fizemos de tudo para protegê-lo, até com os diretores e professores. Devo dizer que ele tem sorte de estar perto de gente inteligente. Agora que ele está no ensino médio, não sei o que dizer, não tenho certeza, espero que esse risco diminua com o tempo.