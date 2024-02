Luis Alberto não chega, Embelli tropeça, Nico é uma benção e uma alegria, Kayode é uma alegria

Super um florentino Supera o retorno Lácio Em partida encerrada na 26ª rodada do Campeonato Italiano, o time teve um péssimo desempenho Vou ver Que, apesar de colocado nas cordas pelo time da casa, saiu na frente Luís Alberto. No segundo tempo, o Viola derrotou o adversário por dois gols a um Kayode e Boaventura. E no meio também Pênalti perdido por Nico Gonzalez. Abaixo estão os boletins da Lazio, os altos e baixos da Fiorentina e o placar da partida.

Lazio – Fiorentina é a chave do jogo

italiano Alinhe um florentino Super ataque: Bonaventura no meio-campo ao lado de Arthur, com Sutil, Beltran e Nico Gonzalez apoiando Belotti. Vou ver Ele responde com Isaksen, Immobile e Felipe Anderson. Viola começou muito bem e marcou aos 18 minutos Pólo com Niko Aquela que foi a décima quarta derrota sazonal da seleção toscana. Depois de alguns minutos Ele ainda é goleiro da Fiorentina Com um cabeçalho confirmado de Belotti. Não há dois sem três e logo antes do intervalo Terceira postagem Direto de escanteio cobrado por Biraghi. Metas que são alcançadas (na verdade, metas que são alcançadas neste caso) e metas que são recebidas, de acordo com o velho ditado. Assim, poucos segundos antes do final do primeiro tempo, a Lazio derrotou Franchi com um gol O reinício matador foi completado por Luis Alberto.

Reviva todas as emoções da Fiorentina e da Lazio

No segundo tempo é sempre a Fiorentina quem controla a partida. Aos 60 minutos chega o devido resultado Gravata assinada por KayodeCom seu primeiro gol no Campeonato Italiano. Em seguida, os donos da casa tiveram uma grande chance de assumir a liderança. Casale solta Belotti: é pênalti. Nico Gonzalez aparece a onze metros e assume… o posto! Mais um erro de onze metros do argentino e mais um gol de Viola. Mas o encontro com o alvo só é adiado por alguns segundos, porque Boaventura Ele conseguiu aproveitar uma folga nada perfeita de Provedel para fazer o 2-1.

Talvez você possa estar interessado Liga Italiana: Dionisi demitido, Liverani em perigo: pode acabar como Mazzarri

Lácio, o que funcionou

Independentemente dos gols, a Lazio fez uma partida muito ruim. O replay fatal só pode ser salvo por 0-1 momento.

Lazio, o que não funcionou

Toda a equipe não teve sucesso, pois foi frustrada pelo adversário do início ao fim. Era uma vez um sarismo, pode-se dizer.

Boletins da Lácio

Teste 6: Após apenas 12 minutos, ele corre o risco de deixar o campo devido a um problema físico. Em vez disso, ele permanece em campo e também dá sua importante contribuição à causa com uma série de defesas impressionantes. Mas o resultado de Bonaventura por 2 a 1 está longe do ideal.

Após apenas 12 minutos, ele corre o risco de deixar o campo devido a um problema físico. Em vez disso, ele permanece em campo e também dá sua importante contribuição à causa com uma série de defesas impressionantes. Mas o resultado de Bonaventura por 2 a 1 está longe do ideal. Lázaro 5.5: Muita velocidade, mas também poucos bugs. E ele paga o preço por se sentir mal por Isaksen.

Muita velocidade, mas também poucos bugs. E ele paga o preço por se sentir mal por Isaksen. Fazenda 5: Fechar Providence em Bonaventura é quase tão bom quanto um objetivo. Mas aí ele estraga tudo ao causar o pênalti do empate. Eles também estão em uma posição ruim na liderança do time da casa.

Fechar Providence em Bonaventura é quase tão bom quanto um objetivo. Mas aí ele estraga tudo ao causar o pênalti do empate. Eles também estão em uma posição ruim na liderança do time da casa. Romagnoli 5.5: Os atacantes do Viola chegam de todos os lados e os zagueiros sofrem.

Os atacantes do Viola chegam de todos os lados e os zagueiros sofrem. Marosic 5.5: Gallo Belotti ultrapassou-o na segunda madeira da viola. Hisag (5 aos 46 minutos: Ele está preocupado com a bola e não com Kayode, que marca 1-1).

Gallo Belotti ultrapassou-o na segunda madeira da viola. (5 aos 46 minutos: Ele está preocupado com a bola e não com Kayode, que marca 1-1). Guendouzi 6: Entre os jogadores mais positivos desde o início, o ex-Arsenal também foi protagonista no jogo por 1 a 0, dando assistência para Luis Alberto. Mas no segundo tempo ele e seus companheiros vacilaram.

Entre os jogadores mais positivos desde o início, o ex-Arsenal também foi protagonista no jogo por 1 a 0, dando assistência para Luis Alberto. Mas no segundo tempo ele e seus companheiros vacilaram. Cataldi 5: Sarri confia-lhe as chaves do meio-campo, mas ele nunca consegue assumir o comando. Vicino (5,5 de 62 minutos: Lançado para a batalha no momento de maior sofrimento.)

Sarri confia-lhe as chaves do meio-campo, mas ele nunca consegue assumir o comando. (5,5 de 62 minutos: Lançado para a batalha no momento de maior sofrimento.) Luís Alberto 6,5: Quando um mágico sobe ao palco você sempre espera uma reviravolta. E é isso que acontece com Franchi: no último segundo do primeiro tempo desconhecido, o espanhol tira o coelho da cartola. E aqui está o número do sucesso.

Quando um mágico sobe ao palco você sempre espera uma reviravolta. E é isso que acontece com Franchi: no último segundo do primeiro tempo desconhecido, o espanhol tira o coelho da cartola. E aqui está o número do sucesso. Isaxano 5: Em dificuldade: O ex-jogador do Midtjylland, de 22 anos, teve dificuldades desde o início e foi substituído por Sarri aos 45 minutos. Zakagne (5,5 de 46′: não recebido).

Em dificuldade: O ex-jogador do Midtjylland, de 22 anos, teve dificuldades desde o início e foi substituído por Sarri aos 45 minutos. (5,5 de 46′: não recebido). Recurso 5.5: Nunca encontrou o alvo que Terracciano defendia. castelhanos (VV de 78′).

Nunca encontrou o alvo que Terracciano defendia. (VV de 78′). Felipe Anderson 5: Não é muito inspirador, brasileiro. Longe vão os dias em que toda a raiva estava na direita. Pedro (VS de 78).

Cimeira e fracasso da Fiorentina

Kayode 7: Sua primeira alegria na Liga Italiana aconteceu aos 19 anos. É uma rede muito pesada.

Sua primeira alegria na Liga Italiana aconteceu aos 19 anos. É uma rede muito pesada. Boaventura 7: Immortal Jack, sempre no lugar certo na hora certa. Há uma visão exclusiva na rede que vale a pena ignorar.

Immortal Jack, sempre no lugar certo na hora certa. Há uma visão exclusiva na rede que vale a pena ignorar. Piloto 7: Gallo levanta seu logo no canto para beijar Biraghi, mas a bola de couro beija a trave em vez de pousar no fundo da sacola. Fornece a assistência para Kayode 1-1. Ele também ganhou o pênalti que Nico errou.

Gallo levanta seu logo no canto para beijar Biraghi, mas a bola de couro beija a trave em vez de pousar no fundo da sacola. Fornece a assistência para Kayode 1-1. Ele também ganhou o pênalti que Nico errou. Nico González 6: Provedel e o cargo privam-no do prazer de gravar. No segundo tempo, nenhum de seus torpedos se afastou da travessia. Meio voto a menos para um pênalti perdido.

Provedel e o cargo privam-no do prazer de gravar. No segundo tempo, nenhum de seus torpedos se afastou da travessia. Meio voto a menos para um pênalti perdido. Biragi 6.5: Seus escanteios colocaram a defesa dos Biancocelesti em crise.

Seus escanteios colocaram a defesa dos Biancocelesti em crise. Beltrán 6: Ele trabalha duro do início ao fim, sempre servindo a equipe.

Ele trabalha duro do início ao fim, sempre servindo a equipe. Milinkovic 5.5: Toda a equipe da Fiorentina foi ao limite durante o contra-ataque mortal da Lazio e o sérvio não foi exceção.

Resultado da partida entre Fiorentina e Lazio

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano. Biraghi, Ranieri, Milinkovic, Kayode; Arthur (89′ Maxime Lopez), Boaventura; Sutil (85' Mandragora), Beltran (80' Barack), Nico Gonzalez; Belotti (89′ abaixo). Disponível: Martinelli, Comuzzo, Duncan, Faraone, Iconi, Infantino, Parisi, Vanucci. Treinador: Italiano

Lácio (4-3-3): Providel. Lazzari, Casale, Romagnoli, Marosic (46′ Hessay); Guendouzi, Cataldi (62' Vecino), Luis Alberto; Isaksen (46' Zaccagni), Immobile (78' Castellanos), Felipe Anderson (78' Pedro). Disponíveis: Mandas, Sepe, Ruggeri, Pellegrini, Vecino, Koulibaly, Kamada, André Anderson, Sana Fernandes. Treinador: Sarri.

Árbitro: Murshid

Cartões: Guendouzi, Vecino

Artilheiros: Luis Alberto aos 45 minutos, Kayode aos 60 minutos, Bonaventura aos 69 minutos.

Notas: Nico Gonzalez perde um pênalti aos 66 minutos