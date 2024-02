Longevidade: Exercício para ficar em forma aos 40, 50, 60 e 70 anos

Há um tempo para tudo. Este princípio também se estende à maneira como cuidamos de nós mesmos Diferentes idades da vida. O que funciona em 30 anos Isso não significa que seja bom mesmo aos 60 anos ou mais. Por um lado DietaE estilo de vida Atividade física Cada idade tem suas próprias necessidades, conforme explica A. revista Filippo Ungaro, médico astronauta há mais de 7 anos e Hoje ele é um dos treinadores mais seguidos em temas de saúde e bem-estar. “A atividade física não deve ser limitada apenas a uma determinada faixa etária”, diz Ungaro., A segunda edição será realizada nos dias 9 e 10 de março em Riccione A Revolução da Longevidade, o Curso da Longevidade, está aberto a todosIsto depois do sucesso público que alcançou no ano passado. “Mas esta é provavelmente a coisa mais importante que você pode fazer em qualquer idade Mantenha-se saudável. Para mim, o exercício físico regular tem um peso igual, senão superior, ao peso corporalNutrição correta. As duas coisas devem sempre estar combinadas: uma delas Dieta balanceada Fornece os nutrientes necessários, enquanto A atividade física estimula processos metabólicos e funcionais no corpo“.

conselho – doutor Ungaro sugere dedicar mais tempo ao treinamento do que normalmente fazemosPorque os benefícios da atividade física contínua são enormes em todas as idades. "É claro que temos que escolher o tipo e a dosagem com base nos nossos esforços Circunstâncias e possibilidadesMas a atividade física deve ser uma prioridade diária." Então, aqui estão algumas dicas para manter a forma com base na sua faixa etária.

Dicas para quem tem 40 anos – “Aos 40, seu corpo começa a mudar em comparação com quando você tinha 30. É hora de começar Mudar hábitos “Antes que muitos danos potenciais se acumulem”, revela Ungaro. “Quanto mais cedo você começar a se cuidar, mais fácil será que isso se torne um hábito. A boa notícia é que a intensidade da atividade física aos 40 anos pode ser maior do que em idades mais avançadas. O corpo permanece flexível e se recupera mais rapidamente. Você também pode praticar esportes intensos, como corrida e levantamento de peso, calibrando bem as cargas e se recuperando. Atividades recomendadas? Pesos do tamanho apropriado, Atividade aeróbica Com baixo risco de infecção, porque em qualquer caso aos quarenta anos o corpo se recupera menos rapidamente do que aos vinte. Quanto à nutrição, Aumente ligeiramente a ingestão de proteínas À custa dos carboidratos e mantendo-os dentro da normalidade.”

Conselhos para pessoas de 50 anos – "Aos 50 anos é bom escolher com cuidado a atividade física. É aconselhável estar atento aos esportes que apresentam alto risco de lesões, mesmo que já os tenhamos praticado no passado. Neste período da vida temos entender que é importante treinar para proteger o coração e baixar a pressão arterial, mas O risco de acidentes é maiorAtividades cardiovasculares com baixo impacto e risco de lesões, como caminhada rápida ou ciclismo, são preferíveis à corrida. O treinamento de força também é importante: O conselho é não usar pesos muito leves. O que não só estimula os músculos, mas também cargas excessivas que podem causar lesões. Isto é uma coisa boa Aumente ligeiramente a ingestão diária de proteínasQue é usado para construir músculos, ao mesmo tempo que reduz ligeiramente os carboidratos, mas sempre dentro da normalidade. Na prática, se antes a sua ingestão de proteínas era baixa, aos 50 anos pode aumentá-la para 2 gramas por kg de peso corporal, especialmente se praticar atividade física regular. Na verdade, o aumento da proteína anda de mãos dadas com… Estimulação muscular É administrado por peso, para manter a massa isenta de gordura.

Conselhos para quem tem 60 anos – “A partir dos sessenta anos é necessário introduzir no quotidiano actividades que lhe permitam comunicar com os outros, sentir-se útil à sociedade e divertir-se. Esta é a idade em que o isolamento começa para muitas pessoas e os exercícios podem ajudar. Desde que o faça com cuidado e com o conselho dos especialistas que realizam a avaliação funcional (na Itália há muitos licenciados em ciências motoras que o conseguem fazer). Mas tome cuidado para não desistir: Até pesagens ainda podem ser feitas, mas com muita atenção a quaisquer contra-indicações para o coração ou articulações. Lembremos que esta é a fase da vida em que nos cuidamos para nos sentirmos bem, mas também para não sobrecarregarmos familiares e conhecidos no futuro.

Conselhos para quem tem mais de 70 anos (e mais) – “Depois dos 70 anos, é importante manter a mente ativa e ativa Aprenda coisas novas lendo e desenvolvendo interesses e curiosidade. Isso ajuda a prevenir o isolamento social e o comprometimento cognitivo. Em relação à atividade física, é uma boa ideia avaliar com um especialista os esforços que correspondem à sua condição e capacidades. Mas você não deveria ter medo de ser assim Muito velho Para se exercitar: basta aprender a equilibrar bem a intensidade e a recuperação. Ir à academia pode ser um motivador físico e social“Uma maneira de permanecer ativo e envolvido.”

Estilo de vida – "Lembramos – continua Ungaro – que A aparência física de uma pessoa depende mais do estilo de vida do que da idade. Pessoalmente, conheço pessoas de 70 anos que nunca deixaram de praticar esportes que dão pontos até para quem tem 40 anos. Esta é mais uma prova disso de fato "Não é a idade em si que faz a diferença, mas sim a idade funcional e a idade biológica.".