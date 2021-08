Live Market – Milan quer fechar na frente de Bakayoko. Turin, The Idea of ​​Manolas. Mbappe: “A Liga Francesa não é a melhor liga.” Paris Saint-Germain em Richarlison. Juventus e Ronaldo ainda esperam sair. Inter paga para Belotti

Estão ocorrendo os últimos dias da sessão do mercado de verão de 2021, que se encerrará em breve em 31 de agosto. Como sempre, Vocegiallorossa.it Ele será atualizado ao vivo sobre todas as principais negociações em que clubes italianos e estrangeiros estão envolvidos.

15:07 Napoli ainda está acordado Sofia Amrabat, a turma da Fiorentina de 96, que os Azzurri buscaram no verão passado. De acordo com relatórios de Kiss Kiss NápolesApesar da chegada de Torreira a Florença, o Comissário pede à antiga Verona o oneroso empréstimo, mas com a obrigação de resgate.

14h40 – Reunião na Casa Milan com agentes Timui BakayokoMaldini e Massara estão tentando encerrar o empréstimo de recompra do Chelsea, ansiosos para dar a Pioli mais reforços ao meio-campo, em vista de uma temporada com três competições que devem ser enfrentadas com o melhor de suas habilidades.

14:10 – Alexander Sorloth Ele tentou relançá-lo na Espanha. De acordo com a estação de rádio, AclimatizaçãoA Real Sociedad chegou a um acordo com o RB Leipzig para transferir o atacante norueguês por meio de um empréstimo pesado, com direito de retorno. A lamentável experiência do atacante, que marcou 6 gols em 37 jogos na Alemanha, está chegando ao fim.

13:40 – Sua aventura com o Arsenal nunca decolou e agora para o ala brasileiro Willian Cada vez mais se espera que volte para casa. Conforme compilado pela TMW, a turma de 1988 rescindiu de fato seu contrato anual de 7,5 milhões de euros com os Gunners, do qual ele deve receber uma indenização por demissão. Aí provavelmente será a vez do Corinthians, time em que deu os primeiros passos e estreou profissionalmente.

13:20 Futuro de Thomas Rincon Pode estar longe de Torino. Il Corriere dello Sport escreve, sua presença na granada não é nada clara. O general, diz ela, foi proposto a Gênova e seu futuro permanece desconhecido.

13:00 – Corriere dello Sport Falando sobre o novo interesse da Fiorentina por Zaki selec, lateral-direito do Lille, campeão francês no ano passado, que alinhou com a Turquia no último Campeonato da Europa. Da França, sua candidatura como herdeiro Paul Lerola à direita ficou mais forte, principalmente depois do ridículo Zappacosta.

12h40 – O caso ainda existe na França Kylian Mbappe. Atacante vamos saber RMC Sport Ele não aceitou a última oferta do PSG, um contrato de cinco anos mais uma sexta opção e neste momento tudo está aberto até 31 de agosto. O Real Madrid ainda espera poder comprar o jogador, mas é necessária uma oferta que os parisienses considerem adequada, o que ainda não aconteceu. Porém, para não cair em um estado de despreparo, o PSG já convocou uma comitiva RicharlisonStella Del Everton.

12h20 – Weston McKinney Ele é um dos nomes que podem abalar a última semana de mercado, pelo que apuramos. Ele não colocou a Juventus americana entre as intransferíveis, também porque no papel de Allegri no momento prefere Bentancur: No entanto, no momento há pesquisas de opinião e não há oferta oficial para o ex-Schalke, mas a possibilidade de despedida ainda é tangível. .

12h – Kylian Mbappe Ele deu uma entrevista para a revista Esquire e sobre Liga 1 Ele declarou: “A Ligue 1 não é a melhor liga do mundo, mas sempre senti a responsabilidade como jogador simbólico de ajudar o torneio a crescer”. Sobre sua visão futebolística: “Um time não é um grupo de amigos. Assim como um padeiro não se dá bem com todos os padeiros. Você não precisa sair para jantar todas as noites com seus companheiros de equipe para ganhar.”

11h40 – Como mencionei Esportes 1A moeda do Borussia Dortmund Valentino Lazaro do Inter. O perfil também é popular pelo seu passado na Bundesliga e pelo próprio jogador, embora o Benfica seja cortejado, não quer se mudar para Portugal. No entanto, antes de partir para o ataque austríaco, os Gialonieri devem primeiro desistir dos excessos da necessidade, como Delaney, Schulze e Porke Wolff.

11h20 – A mais recente ideia de defesa de Torino leva a Costas Manolas Nápoles. como ele escreve Gazzetta dello sportOntem, Fagnati buscou a disponibilidade do grego, por meio de sua comitiva, para incubar o projeto técnico da granada. A festa demorou um pouco e prometia atualizar em alguns dias.

10h55 – Eu encontrei nandez e a Cagliarifuturo para escrever. O meio-campista confirmou seu desejo de deixar Rossoblo. o TottenhamEstamos trabalhando em um acordo. Pode ser uma negociação de mercado no último dia. traga de volta Tuttomercatoweb.com.

10h45 “Estou tão feliz, mal posso esperar para começar.” Estas foram as primeiras palavras de Pietro Pellegri, Chegou ontem à noite em Milão após fumaça branca nas negociações entre Milão e a Mônaco. O atacante, nascido em 2001, ingressou na clínica La Madonnina há poucos minutos para iniciar os exames médicos do clube rossonero. Aqui estão as fotos TMW.

10:40 – Ainda são horas quentes para o mercado Turin. De acordo com relatórios impressão, atenção cuidadosa Walukewicz subordinar CagliariEmbora o central esteve ontem em campo contra o Spezia. As bombas tratam dele, a fim de trocá-lo com ele atribuiçãoPorém, o jogador não está totalmente convencido a trocar de camisa para ingressar em um clube do mesmo valor. Por outro lado, Fagnati folheou o jornal de Borini e pediu informações sobre Salcido, porque o Milan é agora um motivo de preocupação para Messias.

10:35 – Seis dias para fugir da Juventus, ou para entender se o novo terno que Allegri pretende costurar nele não cabe muito. A partida decisiva para o futuro Ronaldo Agora é: arranjar alojamento não vai ser fácil para os portugueses – destaca. Corriere della Sera – Lembrando que a pista parisiense não é prática atualmente, e que Tottenham, City e United ainda não fizeram uma oferta. Talvez, portanto, Cristiano tenha que se acostumar com uma nova função no vestiário da Juventus: ele continuará sendo o protagonista, mas não é mais a estrela indiscutível. Max espera que ele aprenda a se controlar e percebe que aos 36 anos é preciso medir a força. No entanto, CR7 continua – diz o jornal – a repetir aos seus companheiros que ainda espera poder virar as equipes.

10:12 – Lucas torreira Eu decidi aceitar a transferência para Fiorentina Após dois anos de noivado. De acordo com relatórios Nação, O uruguaio chega emprestado ao Arsenal por uma cifra entre 1,5 e 2 milhões, com direito de retorno aos 15.

10:05 – Stefano Denswell deixe o Bolonha Ele será um novo jogador em Trabzonspor. O zagueiro holandês de 28 anos chegou a Trabzon à noite, recebido por seus novos torcedores, que imediatamente o presentearam com um lenço de seu novo time. Hoje, os exames médicos são agendados antes da assinatura do contrato. traga de volta Tuttomercatoweb.com.

9:55 – o Génova venha para a frente para Felipe Caicedo. Em busca de um atacante, o clube de Preziosi fez contatos para comprar o atacante nascido em 88. Por seu lado, Caicedo, neste momento, não invalidou as reservas sobre esta possibilidade. Ele não está totalmente convencido e também espera por outras soluções. traga de volta Tuttomercatoweb.com.

9:40 – EU’Inter Ontem à noite corri para Gallo Belotti. O acordo geral alcançado entre os dois clubes para a transferência para os Nerazzurri do meio-campista nascido em 1993 é uma medida anti-demanda de Marotta – considerada muito alta – para Joaquin Coréia. o Lazio, através da encontro de águiaNa verdade, ele confirmou que o argentino seguiria Inzaghi, para passar para o Inter, mas para repetir as recentes declarações de Lotito no “Raio 2”: “Pague em dinheiro, observe um camelo.” Hoje, o valor deste “camelo” para a Lazio não é inferior a 35 milhões de euros.

palavras diferentes para Belotti. Cerca de 9 meses a mais que a Coréia, mas acima de tudo, o contrato termina em 2022 com Torino e não há acordo com Cairo para renovação. Os dirigentes do Grenade Club nos últimos dias tiveram que tomar conhecimento do fato de que não havia fumaça branca (pelo menos rapidamente) e, portanto, iniciaram negociações com o Inter, chegando a um acordo sobre a avaliação 15 milhões de euros. Os bônus podem ser adicionados com base nos objetivos ao redigir acordos finais. traga de volta Tuttomercatoweb.com.