“Liberdade – Além Fronteiras” em Tomar, Portugal, na trilha dos Cavaleiros Templários

Encontro marcado com “Liberdade – Além Fronteiras”, segunda-feira, 24 de janeiro, em horário nobre, em Itália 1. Roberto Giacopo e a sua equipa vão a Portugal, a Tomar, no encalço dos Cavaleiros Templários.

O anfitrião viaja para Tomar, Portugal, para descobrir um dos locais históricos mais fascinantes do mundo, um lugar onde a lenda dos Cavaleiros Templários surpreendentemente ainda está viva. Aqui está o que já foi o Castelo dos Templários, um local caracterizado por muitos estilos arquitetônicos e espaços cheios de mistério. No interior, a sua igreja de planta circular permitia aos cavaleiros acompanhar a missa sem descer dos cavalos. Entre as muitas curiosidades destaca-se a janela manuelina, decorada como se fosse desenhada pelo próprio Deus…

Com a Síndrome do Herói, a jornada pelos mistérios da mente também continua. Todo mundo quer ser um herói ou ter poder, mas ser o primeiro em algo pode realmente levar à felicidade? Existe pressão de vitória e poder? Por exemplo, pais e filhos gostam de desporto e de competição da mesma forma?

A equipa da Freedom também regressa à Sicília para visitar o seu interior: em Alia, na extrema província de Palermo, ergue-se La Gurfa, testemunho de uma memória milenar que sobreviveu aos estudos mais meticulosos. Durante séculos foi considerado um antigo armazém agrícola, mas as enormes dimensões da sua enorme cúpula rochosa sugerem a presença da mão humana e de um sofisticado projecto arquitectónico. A história de Giacopo segue a fascinante hipótese segundo a qual o túmulo do rei Minos poderia…

Existem vidas passadas e reencarnações? Quais são os casos mais interessantes do passado? Giacopo chega a Bolonha para conhecer Angelo Bona, um dos maiores especialistas italianos em hipnose regressiva. Não é apenas uma oportunidade de falar com um especialista: o público assistirá a um verdadeiro retiro, no qual participará a equipa da Freedom, com um desfecho muito interessante…

Encontro final com San Marino e seu intrigante museu. Dentro deste conjunto incomum estão tesouras de dedo, protetores de unhas chineses, um relógio de perfume e muito mais.

“Liberdade” é um programa de Roberto Giacopo; Líder do projeto, Erin Bellini; Direção, EcoFidele; Escreveu com Massimo Fraticelli, Antonio Costa, Luca Potenziani e Michele Rossi. Para Mediaset: Coordenadora, Elsie Arfaras; Produção executiva: Mônica Paroletti.

