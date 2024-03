“Você tem que ter cuidado ao jogar lama.” A jornalista responde no Instagram

Ida e volta entre Michelle Hunziker e Selvagia Lucarelli. A emissora, convidada na sala do programa “Versissimo”, comentou as recentes declarações da jornalista sobre sua associação, a “Dupia Divisa”, que foi parar no centro de investigação Lucarelli. Sua resposta gerou reação imediata nas redes sociais.

Provérbios de Michelle Hunziker

As divergências entre Michelle Hunziker e Selvagia Lucarelli continuam. Durante a entrevista ao “Verissimo”, a apresentadora respondeu às palavras da jornalista que nos últimos dias criticou amplamente a associação “Doppia Difesa” de ajuda a mulheres vítimas de violência, que Hunziker fundou com a advogada Giulia Bongiorno: « Dupla defesa? É um projeto muito importante que venho implementando com Giulia Bongiorno desde 2007, principalmente depois de passar por uma situação muito delicada que colocou em perigo a vida de minha filha Aurora Ramazzotti. Muitas mulheres relatam isso, apenas para morrer enquanto aguardam julgamento. Lutamos com o amor no dia a dia, mas isso não deve ser alardeado, a caridade está apenas sendo feita. A dupla defesa é um projeto de vida. Não respondi a esta polémica porque a nossa instituição é honesta e transparente. Não somos uma instituição falsa, pelo contrário. Trabalhamos e se há alguém que lutou para conseguir duas leis, uma sobre perseguição e um “código vermelho”, isso é dupla defesa. “Às vezes você tem que ter cuidado ao jogar lama em fatos nos quais você investiu muito.”

Silvigia Lucarelli respondeu

A resposta da jornalista foi imediata, pois escolheu o Instagram para comentar as palavras de Hunziker: “Eu já falei isso, Michelle. Você entrou com uma ação contra mim e o juiz concordou comigo. Então quem não se importou muito com o que Doppia Difesa fez (ele não atendeu muitas mulheres em perigo e dificuldades) é você. Quem joga lama em quem confia na verdade é você. Você pode admitir um erro e pedir desculpas, mas eles nunca estão errados.” Uma resposta decisiva, que também foi seguida por uma captura de tela da decisão do juiz e um “convite” do jornalista: “Veja o que o juiz escreveu, que ninguém jogou tudo menos a verdade.

a história

No centro das investigações de Selvagia Lucarelli desde 2018, a fundação “Doppia Difesa” tem sido nos últimos anos amplamente criticada por um jornalista pela forma como funciona: «Ninguém me respondeu nos escritórios, não responderam aos emails, as redes sociais as páginas da Doppia Difesa estavam cheias de comentários de protesto, havia muito poucos funcionários e depois dos meus exames descobri que quem respondia às mulheres (quando elas respondiam) era uma secretária que se alternava com outra e às vezes com a mãe de Michelle Hunziker. Uma garota até me disse que foi até o interfone do escritório para uma emergência e foi orientada a enviar um e-mail.

A investigação de Lucarelli gerou uma denúncia dos fundadores da associação, mas ela foi encerrada nos últimos dias, após quase seis anos. Na verdade, como consta dos documentos, “parece difícil acreditar que, face a milhares de pedidos de assistência, a organização pudesse dar uma resposta atempada, podendo contar apenas com um funcionário a tempo inteiro e outro a tempo parcial. secretários.” O juiz sublinhou que “todas as circunstâncias de facto contidas no artigo de Lucarelli foram confirmadas” e considerou que a associação estava “a funcionar mal”. O triunfo da jornalista, que comemorou em sua página pessoal no Instagram: “A Doppia Difesa era mais uma propaganda do que uma ajuda às mulheres”, comentou Lucarelli.

