Inflação quebra todas as expectativas e atinge 12% – a economia

A inflação morde os bolsos dos italianos. E se torna o primeiro obstáculo que o novo governo Meloni deve enfrentar. Dados de outubro divulgados pelo Istat one Um choque inesperado que supera em muito todas as expectativas. O IPC caiu de +8,9% para 11,9% – o nível mais alto desde março de 1984 – com alta cíclica a partir de setembro de 3,5%. Um aumento de três pontos percentuais na tendência e até 3,5% na situação econômica, não era esperado por nenhuma análise.

Este é o salto mais forte desde 1954, ano em que começou a série histórica de “estatísticas”, e nenhuma das duas crises do petróleo do século passado, em que o nível de inflação ultrapassou 20%, fez muito. O cenário parece ainda mais confuso diante dos dados de nível salarial do Istat: as folhas de pagamento dos funcionários se beneficiaram de um aumento zero de setembro a agosto e um irrelevante +1,2% em setembro de 2021.

Os preços da energia estão em alta e os produtos alimentícios também estão impulsionando o crescimento de dois dígitos. Torna-se um trabalho urgente. Isso também foi afirmado pelo primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni, que, falando com o chanceler alemão Olaf Scholz, reiterou – escrito em um dos primeiros comunicados de imprensa divulgados na nova função – “a necessidade urgente de tomar medidas concretas para reduzir os preços da energia”. Sindicatos, empresas, consumidores e o Partido Democrata também dizem isso e estão pedindo ao governo que intervenha quase em uma só voz. Para Sbarra della Uil e Fracassi, da CGIL, as intervenções devem ser “imediatas” e apoiar a renda de “funcionários e aposentados”. Porque com esta inflação “é como se os trabalhadores não recebessem o décimo terceiro” como dizem da CGIL.

Empresas e consumidores também estão pedindo ação contra “contas caras”. “A inflação, o imposto mais injusto, chegou a patamares de quase 40 anos. A maioria e o governo estão focados nisso e não em anistia e críticas. Nós existimos”, ataca Deborah Seracciani, líder do Partido Democrático Trabalhista na Câmara Representantes logo após o flash na inflação. Mas, independentemente do nível de inflação, o pico da inflação em outubro não provocou debate político.

Caso contrário, a Bolsa de Valores de Milão e suas empresas irmãs europeias estão preocupadas, escorregam para um terreno negativo e dificilmente se recuperam (o fechamento de Milão negativo). O desempenho dos títulos do governo também piorou, o rendimento do BTP italiano voltou a subir, e voltou para mais de 4% (4,19%), o Bund alemão ultrapassou 2% e o spread subiu para 208,5 pontos e depois fechou acima de 206 (retorno de 4,15%). . Em outubro, a inflação também afetou a Alemanha e a França.

O primeiro atingiu +10,4%, (o nível mais alto desde a reunificação alemã) e o segundo a +6,2% (o mais alto desde 1985), a Espanha teve um desempenho melhor do que, conseguiu conter os preços da energia e conseguiu reduzir a inflação de 8,9% em setembro ( era o mesmo nível da Itália) para +7,3% em outubro. Enquanto Portugal, preocupado com a inflação em +10,2%, considera alargar a lei que tributa lucros extras para supermercados e grandes cadeias de distribuição alimentar.

De volta à Itália, o principal culpado pela inesperada aceleração em outubro é o preço dos bens energéticos (que subiu de +44,5% em setembro para +73,2% em outubro com um salto de quase 29 pontos). A primeira vítima é o “carrinho de compras” que subiu de 10,9% para 12,7%. A energia deu uma “forte aceleração” ao desempenho geral do índice, enquanto a alimentação contribuiu em muito menor grau. Entre os setores de energia, são os preços da eletricidade que dão o maior impulso – observam os analistas do Intesa San Paolo – com as contas subindo 62,7% em setembro no mercado livre e 51,9% no mercado protegido. Quanto ao gás (que fechou hoje a € 112,24 por MWh), a evolução dos preços da cidade e os preços do gás natural registaram um aumento de 63,9% no mercado livre, enquanto nos relatórios do mercado protegido em outubro, os preços estagnaram devido ao novo método introduzido pela ARERA para atualizar as tarifas de gás no mercado protegido.

Kodakuns, espaçamento superior a 3.600 euros para famílias

A inflação de 11,9% é catastrófica e bate recorde para os italianos, tendo em conta o consumo total de uma família “típica”, igual a 3655 euros por ano. Apenas para alimentação (+13,5% em outubro) o núcleo gasta em média +752€ por ano. Assim, a Codacons estava preocupada com o “consumo de Natal” e “comércio e economia nacional” que, segundo a Codacons, o governo poderia ajudar “emitindo uma ordem imediata para reduzir o imposto sobre o valor agregado dos alimentos”.

Sindicatos: governo toma medidas imediatas

“O governo está intervindo com medidas rápidas e eficazes para deter a corrida nos preços de energia e alimentos. Precisamos de um grande acordo para uma nova política de renda que proteja os salários e as pensões do aumento da inflação. Esta é a prioridade hoje.” Isso foi confirmado pelo secretário-geral do Cloud Computing Services Consortium (CISL), Luigi Spara, no Twitter, sobre os dados de inflação do Istat.

As estimativas do Instituto Internacional de Estatística para a inflação de outubro “confirmam que a alta dos preços não para, mas, ao contrário, chega a dois dígitos, porque há quase quarenta anos que não acontecia. ” diz Gianna frisou Fracasi, secretário-geral adjunto da CGIL, enfatizou que “energia e alimentos contribuem significativamente para o aumento dos preços e da especulação”. E também que “a perda de poder aquisitivo em 2022 será superior a 1.800 euros. Como se trabalhadores e empregados não recebessem o décimo terceiro lugar. Uma situação mais perigosa para pensionistas, trabalhadores temporários, jovens autônomos e desempregados”.

Traders: choque de preço alto

“A forte aceleração da inflação em outubro, acima das nossas estimativas (9,8%), é, sem dúvida, um choque para o nosso sistema. De facto, em apenas um mês houve uma variação de preços (+3,5%) semelhante à geralmente registada entre 2017 e 2021 . As tensões, que levaram a taxas de crescimento de preços excepcionais no setor de energia, agora estão se espalhando por todos os setores, especialmente bens de consumo.” Foi assim que a Confcommercio Research comentou as estimativas preliminares de inflação do Istat em outubro.

“Infelizmente, essa situação não está destinada a registrar mudanças substanciais no curto prazo, inclusive diante dos aumentos observados nas fases anteriores de consumo com preços ao produtor, que em setembro indicam +41,8% ao ano”, afirma a Divisão de Pesquisa do Confcommercio. “Neste contexto – prossegue a nota – as famílias enfrentam cada vez mais dificuldades em manter o seu atual mix de consumo, uma vez que são obrigadas a deslocar uma parte cada vez maior dos seus rendimentos, em termos reais, para despesas básicas (energia, alimentação, etc.) Perante esta situação, que poderá conduzir a uma travagem acentuada da recuperação da procura de consumo das famílias, tornam-se mais realistas os receios de uma estagnação prolongada, que se prolongue para além do período compreendido entre o final de 2022 e o ‘início de 2023. 2023, observar-se-á uma diminuição dos custos de energia, pelo menos temporariamente, com alguns benefícios para a dinâmica dos preços no consumidor.