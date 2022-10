Nasce a autocaravana super eco-económica que se transforma numa moradia de sonho

Scarabane é um campismo ecológico e comparado a muito confortável, é muito económico: transforma-se numa moradia, deixando o seu interior exposto e aumentando a sua área útil.

Scaraban: informações e propriedades

uma carrinho de Meio Ambiente E também e acima de tudo econômico: parece uma piada, mas é tudo verdade. De fato, com um mundo em constante e rápida mudança, você deve estar atento ao setor Cor verde Na verdade aumentou. Se falamos de motores, não podemos deixar de pensar em motores híbridos e sobretudo elétricos, um novo símbolo do desenvolvimento de tecnologia amiga do ambiente num período em que as alterações climáticas impõem pressões sobre o ecossistema e sobre a proteção de todo o ambiente. O meio ambiente e nosso planeta.

Então eu nasci escaravelho, um vagão que se abre em uma vila, descobrindo seus interiores e maximizando o espaço. É um veículo transportável como uma caravana, além disso, suas baterias são recarregadas com a luz do sol e funciona sozinho. Acompanhe o sol!

Marcado por Sacada removível que pode ser colocado em qualquer lugar. Na cozinha existe uma máquina de lavar loiça, que tem dois quartos e uma sala de estar. O seu preço também é incrível, apenas 6 mil euros (o preço de uma mota!) para desfrutar do conforto de uma autocaravana onde quer que decida ir durante as suas férias. Por enquanto, ainda está sendo testado, mas em breve, esperamos que chegue ao mercado porque tem todas as credenciais para um verdadeiro sucesso de vendas.