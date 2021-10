Hienas, Paula Egono são formidáveis ​​contra rótulos e preconceitos

Na quadra de vôlei Paula Egono é extraordinária, mas também como introdução, não decepcionou em nada. na cabeça hienas Uma noite, ela ocupou seu lugar ao lado de Nicola Savino, anteriormente ocupado por Elodie, Rossio Munoz Morales e Elisabetta Canales, e fez sua estreia na televisão.

Ela imediatamente pareceu à vontade em um ambiente desconhecido para ela, provando que ela está Ele tem uma grande personalidade, mesmo fora do campo. Paula IgunoA jogadora italiana de vôlei e campeã europeia, aliás, resolveu aceitar um novo desafio e se testar com a gestão.

no estudo de d hienasE Ela disse que estava feliz e animada. Na verdade, ela assiste ao programa desde que era criança. Para a ocasião, Igono usou um lindo vestidinho preto, com um profundo decote em V. Muito alto mesmo, mais de um metro e noventa, desistir de saltos para usar reparos. Também uma excelente opção de acessórios: brincos de argola, colar e anéis, todos na cor dourada.

o IgonoEle também queria tirar proveito de seu papel sem precedentes em hienas Para destacar um tópico que é particularmente importante para ela. Paula, por ser atleta, está acostumada a fazer sacrifícios, corresponder às expectativas e vivendo sob pressão.

Resumindo, ele foi capaz de suportar muito estresse e transformou todos os aspectos negativos da competição, dando-lhe efeitos positivos. No entanto, lá algo que não pode ser tolerado: vieses.

Sou atleta e tenho muitas expectativas em relação a mim. Às vezes, a pressão pode oprimir você porque todos esperam muito de você. Isso é claramente parte do jogo e eu trabalho todos os dias para transformar a pressão em bravura e a defesa em ataque. Eu amo isso. O que eu não gosto são os adesivos que as pessoas colocam em mim. Ele prefere me julgar por quem eu amo, a cor da minha pele e meu passaporte. Eu não suporto essa coisa. E se você realmente quiser colocar um adesivo em mim, há um que eu posso usar: de graça.