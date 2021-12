Halo Infinite, como funciona no Xbox One? Digital Foundry – Nerd4.life تحليل Analysis

aura infinita Sem dúvida, parece ótimo no PC e no Xbox Series X, mas Venha Jira Su Xbox One? Fazendo a fundição digital usual Analytics técnica para nos fornecer uma resposta abrangente, por comparação direta de todos os quatro consoles Microsoft.

Se você leu nossa análise de Halo Infinite, você saberá que a 343 Industries foi capaz de cumprir suas promessas, usando doze meses de tempo extra após o atraso para melhorar drasticamente o setor técnico do jogo e eliminar os problemas críticos que surgiram após a popular demonstração de jogabilidade em 2020.

Então, como a última aventura de Master Chief se comporta na versão básica do jogo de plataforma da geração anterior da House of Redmond? o taxa de quadros Neste caso, vise 30 fps e Precisão É dinâmico, com grandes variações de 1080p a 720p dependendo do peso da cena.

A experiência parece quase intacta, o mundo do jogo está ali e isso é o que importa, embora a fluidez seja questionada por velocidade do quadro Às vezes problemático e de qualidade Origem E os efeitos que você está claramente promovendo para hardware que ainda não existiam em 2013 são absolutamente melhores.

que isso Xbox One X Obviamente, as coisas melhoram, com dois modos gráficos diferentes disponíveis: Qualidade, com resolução dinâmica 4K (2160p a 1440p dependendo da situação) e 30fps, mas também aqui com problemas de velocidade de quadro, ou desempenho, com 1440p dinâmico e 60fps no segundo – sem dúvida o melhor solução.

Infelizmente, como já mencionado, a versão Xbox Series S de Halo Infinite é pior do que o Xbox One X: a resolução não excede 1080p mesmo no modo de qualidade, enquanto no modo de desempenho cai para 960p para manter 60 quadros por segundo também. Aqui está a melhor solução.