Guarda Costeira – Plataforma MAREΣ: Encontro Internacional de Segurança da Navegação em Roma

De 25 a 26 de janeiro de 2023, ocorreu no Hotel dei Congressi em Roma a reunião de especialistas dos países do Mediterrâneo e do Mar Negro que participam da troca de informações do AIS (sistema de informação automatizado) enviado por navios

O evento, organizado anualmente pelo Quartel-General em cooperação com a Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), teve como objetivo participar com os representantes dos países participantes na atual gestão de troca de informações que está sendo implementada através do Mediterrâneo Plataforma AIS Regional Exchange System (MAREΣ).

A plataforma em questão, instalada e operada pelo Comando Geral desde 2009, é parte integrante do sistema comunitário de monitoramento do tráfego marítimo denominado SafeSeaNet.

O MAREΣ permite, até à data, a troca de informação AIS entre 18 países, tanto pertencentes à União Europeia (Itália, Espanha, Portugal, França, Malta, Eslovénia, Croácia, Grécia, Chipre, Roménia, Bulgária) como não pertencentes à UE (Montenegro , Ucrânia, Geórgia Jordânia, Tunísia, Gibraltar e Marrocos).

No dia útil, dividido em 3 diferentes Equipe Temática, com a presença de especialistas de 22 países representando todos os países já participantes no intercâmbio de informações através do MAREΣ ao qual se somaram os representantes da Albânia, Bósnia e Herzegovina, Turquia, Egito, Líbano, Palestina, Israel e Moldávia, membros beneficiários de diversas projetos internacionais de cooperação na área de segurança marítima (países IPA, SafeMed E Mar Negro e Mar Cáspio O projeto) financiado no âmbito do desenvolvimento da política comunitária de vizinhança. Além disso, meus representantes Administração Costeira Norueguesa Operadora de dois outros sistemas AIS regionais localizados na UE, NSATL (Mar do Norte e Atlântico Norte) e HELCOM (Mar Báltico).

Ele abriu os negócios com a saudação do Comandante-em-Chefe, Almirante Inspetor-Chefe Nicola Carlon, aos participantes, que destacaram a importância do encontro como um momento útil de discussão para aumentar a sinergia entre os países e melhorar a efetividade dos acordos internacionais . A cooperação, que constitui um instrumento indispensável para poder continuar a aumentar a segurança marítima no Mediterrâneo face ao papel central que este desempenha na economia global do transporte marítimo.

A reunião foi uma ocasião importante para identificar outras aplicações de natureza técnico-administrativa destinadas a fortalecer e melhorar os procedimentos de intercâmbio de informações AIS por meio do MAREΣ. A base para a implementação dos procedimentos de acesso também foi determinada SafeSeaNet Por aqueles países não pertencentes à UE que já se encontram em estágio avançado de cooperação.