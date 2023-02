O Fed vai aumentar novamente as taxas de juros, esperando a reação do mercado

Ouça a versão em áudio do artigo

Mais 25 pontos-base na reunião de fevereiro. até 4,50-4,75%. Mais dois até o final do ano, provavelmente nas próximas duas reuniões do Federal Open Market Committee, o Comitê de Política Monetária do Fed. O caminho, pelo menos em um horizonte de tempo limitado, parece traçado, mas os mercados estão se perguntando qual será realmente o ponto de entrada da crise nos EUA. Em dezembro, os ‘pontos’ tiveram uma média de 5-5,25% – de 4,25-4,50% atualmente, mas as dúvidas (e até alguma esperança) permanecem.

direção não única

De fato, algo está se movendo na economia dos EUA, mas não está claro em que direção a política monetária pode empurrá-la – uma escolha ditada pela incerteza, mas alimentada pela incerteza – ele decidiu avançar “passo a passo” com base nos dados. A contração certamente se prolongou, e a nova fase parece se caracterizar pelo objetivo de atingir o ritmo final, não necessariamente em ritmo acelerado, e de mantê-lo nesse patamar pelo tempo necessário. A base monetária – ‘moeda do banco central’ – e a oferta monetária (M1) não começaram a cair por acaso, mas os sinais vindos da economia não são monocêntricos.

Inflação alta, mas em declínio

Limitar os preços Carregando…

A queda da inflação afetou especialmente: o índice de gastos de consumo pessoal (despesas de consumo pessoal), que é a referência do Federal Reserve: caiu ao longo do quarto trimestre de 2022, assim como o índice principal, para o qual o índice geral tende a convergir. No entanto, muitos analistas apontam corretamente que a desaceleração econômica pode ser temporária e que, acima de tudo, as expectativas de inflação influenciam mais do que a direção de preço agora arquivada (que pode influenciar as expectativas de muito curto prazo e, portanto, não é totalmente irrelevante). As ações de longo prazo agora se estabilizaram, embora tenham subido muito ligeiramente para 2,3%, mas ainda apontam para uma presença muito confiável do Fed nos mercados.

Ao contrário, as condições financeiras

Índice de Condições Financeiras do Fed de Chicago Carregando…

O que surpreende é que as condições financeiras não pareçam querer acompanhar a manobra restritiva. O índice do Fed de Chicago, que sintetiza mais de 100 indicadores ao longo de toda a esteira – mas é enganoso chamá-lo assim – da política monetária, afastou-se do zero, que separa a zona de restrição monetária da zona de acomodação. Depois de uma pressão tão rápida e decisiva, era provável um regresso a valores positivos, mas o índice, depois de se ter aproximado do limiar crítico no final de outubro, afastou-se dele posteriormente. Alguém poderia pensar que os mercados – incluindo os mercados de crédito, não apenas os mercados financeiros no sentido estrito – ainda não reconheceram totalmente o estresse.

Os retornos de longo prazo são baixos

Curva de rendimento a partir de 2021 Carregando…

Mesmo a montante da correia transportadora, os sinais não estão totalmente alinhados com os movimentos do Fed. Os rendimentos dos títulos do governo certamente estão se mostrando mais altos do que no passado para a parte de curto prazo da curva, a parte que reflete e implementa política, mas eles são definitivamente mais baixos para toda a parte um ano depois. É o efeito de expectativas de inflação mais baixas? Recessão potencial (probabilidade de 1 ano aumentada para 63,28%)? Acima de tudo: esse é o caminho que o Fed deseja? Neste ponto, as palavras de Jerome Powell na conferência de imprensa serão interessantes.