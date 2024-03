Google acaba novamente em tribunal: gigante tecnológica enfrenta risco de multa de 2,1 mil milhões de euros

Novos problemas que o Google enfrenta acabam na Justiça e agora ele enfrenta uma multa enorme que pode custar muito caro.

Um momento complexo para uma empresa que se vê não só gerindo A possibilidade de impor uma multa bastante elevada Mas é uma acusação pesada vinda não de uma empresa, mas de todo um grupo de editores que se uniram e miraram Aponte o dedo para as práticas do Google que são consideradas injustas.

A situação torna-se complexa e delicada, certamente a nível jurídico, mas também em termos da visão e credibilidade da própria Google, num momento histórico em que tais erros não são permitidos e, o mais importante, também prejudicariam todo o trabalho que está a ser feito. . Em 'está atrás de nós.

Google acaba em tribunal: pode haver uma decisão histórica

A empresa americana acabou numa posição Uma ação judicial foi movida por até 32 grupos diferentes Mesmo pessoas de grande alcance que fizeram acusações graves sobre as suas ações e depois uma ação judicial que poderia levar a um Compensação no valor de US$ 2,3 bilhões.

São números realmente importantes que também indicam a extensão do que está a acontecer e o que poderá acontecer no futuro, obviamente se as grandes empresas tecnológicas perderem e forem, portanto, obrigadas a pagar efectivamente a multa.

Os editores da empresa de várias partes da Europa entraram com esta ação como réus Google porque eles criaram um sistema não competitivoO que leva a receitas publicitárias cada vez mais baixas e ao aumento dos preços dos serviços que lhes são prestados. A reclamação foi apresentada na Holandae chega a um momento histórico delicado, quando a Autoridade Antitruste investiga a tecnologia publicitária utilizada pelo Google.

Os advogados que representam o grupo explicaram porque é que tudo isto aconteceu e também qual é o perigo, na sua opinião, para o mundo dos meios de comunicação social na Europa. O pedido apresentado pelos arguidos visa obter um sistema mais transparente e justo para todos.

No grupo de editoras que processaram estão empresas vindas de toda a Europa e até grandes empresas por esse motivo Esta questão tem grande ressonância internacional Poderia lançar as bases para uma mudança histórica na gestão da publicidade na Web. É claro que só o tempo dará respostas porque a razão está no início e precisamos de compreender quais serão os desenvolvimentos futuros. Na verdade, não é certo que as acusações contra o Google sejam infundadas.