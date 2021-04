Foligno, descendente de Dante Alighieri no Festival de Ciência e Filosofia

FOLIGNO – O Festival de Ciência e Filosofia comemora dez anos e recebe um aluno de Dante Alighieri, o astrofísico da Úmbria Spirillo de Serego Alighieri, descendente da décima nona geração do poeta supremo. Serão 60 conferências e cerca de uma centena de palestrantes no “revezamento online” que terá início na quinta-feira, dia 22 de abril, e se encerrará no domingo, dia 25 de abril, prevista como de costume na seção de escolas, que abrirá as portas na terça-feira, dia 20 de abril. Estes são alguns dos elementos que irão compor a décima edição do “Festival de Ciência e Filosofia – Virtude e Canocenza”, promovido pelo Laboratório de Ciências Experimentais de Foligno, dirigido pelo Professor Maurizio Rinzini e dirigido pelo Professor Pierluigi Mingarelli, escrito por Oikos Riflessioni e patrocinado pela região da Umbria e município de Foligno. Sob o título “Repensar o Futuro”, o festival será composto por quatro eixos temáticos através dos quais serão apresentadas as intervenções dos oradores que participarão no décimo aniversário: “Economia e Equidade”, “Democracia e Formação Individual”, “ Ciência, Teologia e Sabedoria “e” Humano, Sociedade, Terra em face da mudança climática. ” O diretor Mingarelli ilustrou o programa e todos os dias, de 22 a 25 de abril, serão realizadas três rodadas de conferências em diversos horários que acompanharão o público da tarde à noite. Depois disso, cada noite terminará com outro encontro que será assistido na ordem pelo matemático Bergiorgio Udefreddy, o neurocientista Giorgio Valortegara (quinta-feira 22), o neurocientista Gianvito Martino (sexta-feira 23), o físico Roberto Battiston (sábado 24) e o sociólogo Domenico de Masi (domingo, 25). O décimo aniversário do festival será aberto às 18 horas com a participação do Ministro da Infraestrutura e Transportes, Enrico Giovanini, e de Dom Carlo Maria Polvani, Subsecretário Subsecretário do Pontifício Conselho para a Cultura. Entre os convidados que se seguirão durante os dias do festival estão o físico e acadêmico Giorgio Baresi, presidente da academia de Lensei, a professora Antonietta Mira, professora de estatística da Universidade de Insubria, e o físico Antonio Zuccoli, presidente do instituto. Infn, o físico Giorgio Sacocchia, Presidente da Agência Espacial Italiana, Prof. Carlo Douglioni, Presidente do Instituto de Geofísica e Vulcões, Prof. Eugenio Coccia, Presidente da GSSI, Prof. Fernando Veroni, o filósofo Nicla Vasalo, professor da Universidade de Gênova, e os jornalistas científicos Sylvia Rosa Brucín e Enrique Pativoglia, para citar alguns. O festival também contou com a presença de representantes científicos do festival, além do físico Roberto Battiston, do geneticista Eduardo Poncinelli, do filósofo Silvano Tagigambi e do lingüista Massimo Arcangley. Haverá também uma homenagem a Dante Alighieri, por causa do importante aniversário que se celebrou este ano mais do que nunca: os 700 anos da morte do “poeta supremo”. Seis conferências serão dedicadas a Dante Alighieri, duas para escolas e as outras para o público em geral. Entre eles, está também o evento que receberá o astrofísico Sprillo de Serego Alegheri, descendente do “poeta supremo”, em entrevista ao jornalista científico Piero Pianucci.





