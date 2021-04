Opi FVG, Ministra da Saúde: Uma nova piada das enfermeiras italianas.

Assinantes de Ordens de ocupações de enfermagem de Friuli Venezia Giulia, Eles aprendem profundamente confusos com a decisão de Ben Ministro da Saúde e Presidente da Conferência Estadual das Regiões para habilitar por meio de Memorando de Entendimento e após o curso FAD (remoto), As profissões que fazem parte das Ordens, Reabilitação e Prevenção das Profissões Técnicas de Saúde da Federação e do Sindicato de Biólogos para administrar as vacinas Sars-Cov2.

Proteger todos os enfermeiros e sobretudo pela segurança dos cidadãos, porque não é apenas um acto de inserir uma agulha no músculo, mas sim garantir a saúde dos vacinadores que podem sofrer reacções negativas e só adoecer e em casos extremos, eles podem salvar suas vidas, e isso certamente não está nas habilidades e habilidades de outras profissões.

Por este motivo, foi enviada a coordenação regional das ordens das profissões de enfermagem da FVG Um memorando para a sua federação nacional apelando a uma intervenção urgente para proteger a profissão de enfermagem, as competências adquiridas e o seu curso de graduação.

O protocolo também estipula o compromisso do governo de alocar os recursos necessários. O acima é o prof Novo ataque à identidade profissional das enfermeiras italianas. Os “heróis” foram esquecidos e cada vez mais maltratados pelo Estado.

Presidente da OPI Pordenone (Dr. Luciano Clarizia)

Presidente da OPI Gorizia (Dra. Gloria Gioresin)

Chefe da OPI Udine (Dr. Stefano Giglio)

Cadeira OPI Trieste (Dra. Christina Brandolin)

