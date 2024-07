“Foi quanto paguei por uma casquinha de dois sabores.”

Quanto custa uma casquinha de dois sabores em Dubai? Dessa experiência houve uma resposta que ninguém esperava.

No verão, uma das coisas que todos nós fazemos várias vezes por semana, e algumas vezes por dia, é Para tomar sorvete. Uma sobremesa consumida por alguns no inverno, mas sem dúvida um ponto de refresco preferido no verão. Andando por aí, você pode comprá-lo de Sorveterias artesanais. E todos nós sabemos o que Preços médios De cones e xícaras. Mas o que acontece se você quiser um sorvete e em vez de estar na Itália estiver em Dubai? Qual é o custo de uma casquinha de dois sabores neste lugar específico? A resposta não é o que você pensa.

Casquinha de dois sabores, essa é a receita de Dubai

Estar nos Emirados Árabes Unidos no auge do verão significa lidar com temperaturas bastante altas. E para enfrentar o calor, Além de tentar ficar o máximo possível em áreas cobertas e talvez equipadas com ar condicionado, uma solução, que também adotamos aqui na Itália, é o sorvete.

Em Dubai, como no resto do mundo, as sorveterias artesanais já existem há algum tempo. Algumas dessas sorveterias fazem parte de As cordas também estão aqui. Mas o que é isso diferença Qual é o preço entre a casquinha de dois sabores na Itália e a casquinha de dois sabores em Dubai? Em um de seus recentes vídeos influentes no canal TikTok Minhas férias em Dubai Ele quis ter essa experiência e comprou uma casquinha de chocolate e fior di latte. Através de suas expressões e comentários, fica claro que o sorvete era de… Qualidade. mas depois disso Houve uma surpresa ruim com o recibo? Na verdade não é tão ruim quanto você imagina. Na verdade, a casquinha de dois sabores custava 22 dirhams.

Estamos na taxa de câmbio atual Pouco mais de 5 euros. Um número que também pode parecer desproporcional porque apesar do tamanho da casquinha, a quantidade de sorvete não era exorbitante. Mas considerando Corniche Como o sorvete já foi consumido o preço não é muito alto. Há também um pequeno detalhe que chamará imediatamente a atenção dos amantes de sorvete: na maioria das sorveterias italianas, o chocolate nunca é colocado como primeiro sabor, mas sim em primeiro plano. Mas neste caso O chocolate estava em primeiro lugar E foi colocado em contato com o cone: significa que Dentro da casquinha tem mais chocolate. Para quem gosta de doces, sempre uma grata surpresa.

Opinião da comunidade

O vídeo postado no TikTok tem chamado a atenção de muitos e os comentários também permitem avaliar os preços médios nas sorveterias do país. Comentário de alguém com interesse especial Descubra em qual sorveteria o influenciador foi Quem comentou dizendo isso na Itália? Um cone muito semelhante em dois sabores custa 4€. É um número muito próximo do pago pelo influenciador nos Emirados.